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找到「關鍵基因」改善肌少症有新方法

陳雨鑫
留意營養均衡、規律運動，減緩肌肉流失，遠離罹患肌少症風險。(Getty Images)
留意營養均衡、規律運動，減緩肌肉流失，遠離罹患肌少症風險。(Getty Images)

高齡社會讓肌少症更被重視，台北醫學大學團隊研究發現，人體中的「核醣核苷酸還原酶」（RRM2B）基因，與肌肉調控及肌肉再生有關，只要能從肌肉激素中找到促進肌肉再生的物質，就有機會透過細胞療法，加上復健輔助運動，活化肌肉，留意營養均衡，可以幫助肌少症的長輩，延緩肌肉流失速度。

該研究已於今年7月刊登在「Nature」旗下的電子期刊「npj Regenerative Medicine」中。

據研究顯示，年過50歲，肌肉量每年以0.5%到1%的速度流失，60歲後每年流失量高達25%，肌肉量流失容易使人活動力變差，不願活動，使肌少症陷入惡性循環。

論文通訊作者、台北醫學大學轉譯醫學博士學位學程副教授陳怡帆表示，北醫大團隊透過小鼠測試RRM2B基因對肌肉發展的重要性，當RRM2B基因有缺失的小鼠，與沒有缺失的小鼠相比，同樣是5個月大，有缺失的小鼠年紀大約已經像是24個月大，若換算人類年紀，24個月大就已經像是80到90歲，瀕臨死亡年紀的肌肉量。

論文共同作者、台北醫學大學講座教授閻雲指出，實驗室證明RRM2B基因對粒腺體氧化、還原穩定性具決定性影響，同時也和很多組織與疾病有關，特別是一些先天畸型及先天致死性疾病，此次研究進一步發現，RRM2B基因和老化的肌肉萎縮有決定性關係。

陳怡帆表示，老化是不可逆的生理現象，無法阻止，只能延緩，團隊未來將會尋找減緩肌肉流失的治療標的，透過細胞療法，幫助肌肉流失速度變慢。不過，未來即使成功完成延緩肌肉量流失的細胞療法，仍需透過重訓等方式，促使身體維持肌力，避免肌肉加速流逝。

肌肉 醫學

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