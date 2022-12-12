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婦人大掃除造成椎間盤突出 醫用微創手術助她恢復正常

記者黃寅／台中即時報導
長安醫院骨科醫師洪舜奕說，微創椎間盤切除手術，術後當天即可下床走路，隔天就出院。（長安醫院提供）
長安醫院骨科醫師洪舜奕說，微創椎間盤切除手術，術後當天即可下床走路，隔天就出院。（長安醫院提供）

春節將屆，1名家庭主婦在家大掃除，彎腰起來時突然覺得腰痛，右腳馬上無力無法走動，原先以為休息幾天就好，但症狀未改善，甚至走路一跛一跛的。經核磁共振檢查，顯示為椎間盤突出，經醫師透過3D立體定位施以微創椎間盤切除手術，術後當天即可下床走路，隔天就出院，讓她鬆了一口氣。

台灣長安醫院骨科醫師洪舜奕說，椎間盤位於兩節脊椎骨之間，就像果凍一樣軟軟的，能減緩脊椎的受力與衝擊，椎間盤突出好發於30至50歲者，不少是家庭主婦，或長時間坐在桌椅前的上班族及搬重物的年輕人。影響範圍包括整個腰部、臀部與下肢，常見的症狀為下背痛、臀腰部痠痛、或是下肢有刺痛感與麻木感。

他說，如果椎間盤突出狀況輕微，採取吃藥跟穿護腰即可，但如果像這名婦人一樣，已經整顆壓到神經根造成無法走路，就必需做手術治療。經討論後，採取微創的椎間盤切除手術，再搭配3D立體定位的儀器，30分鐘即完成手術。與以往傳統手術相比，傷口僅是一個硬幣大小，且恢復時間短，患者術後等麻藥退了比較清醒後，就可以下來走動，且隔天就可以出院。一周後回診復原良好，走路很順利，幾乎沒有什麼疼痛。

洪舜奕說，家庭主婦在做家事，如洗碗、拖地、掃地、蹲的動作等，因腰部會微微往前傾或彎腰，久了會對腰椎造成負擔，所以做家事的時間盡量不要太長，如果覺得腰部有異狀就要休息 。若非不得已一定要長時間工作，一定要佩戴護腰或是束腹，加強對腰部的保護力。尤其年關將近，開始春節大掃除，家庭主婦應更要注意。

最後，如果有腰部疼痛，庝痛感像一條線一樣，好像被電線電到的感覺，跑到屁股、膝蓋，那就表示神經有被壓迫到了，這是一個警訊，建議快去醫院做進一步檢查。

手術 骨科

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