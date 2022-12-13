心跳過快當心「隱形殺手」 奪命 安全有效治療這樣做

圖片來源 ／健康醫療網

心房顫動堪稱是「隱形殺手」，隨著年紀增加、發生率越高。據統計，台灣65歲以上每20人有1人，到了80歲每10人就有1人，推估全台將近30至35萬名病患。中華民國 心律醫學 會於12月舉辦「心動澎湃2022台灣心律不整衛教宣導周」，將推出心房顫動衛教動畫影片，期望提升大眾對心房顫動的健康意識。

心房顫動恐中風 、心衰竭、增加致死率 籲及早治療

中華民國心律醫學會秘書長劉言彬指出，心房顫動是最常見的心臟節律異常，因心臟心房不正常放電，造成心臟不規則跳動每分鐘可高達350～600下，導致心臟心室心搏過快且不規則收縮。危險因子有年齡、高血壓、糖尿病、肥胖、冠心病、瓣膜性心臟病及睡眠呼吸中止症。

心房顫動病人會容易心悸、 頭暈、運動耐受力差，且由於心房沒有有效收縮，產生的血栓會經由血管流竄身體各器官，如腎臟、腸道、周邊血管等造成栓塞；而腦部首當其衝，腦中風為心房顫動病人最常見器官栓塞，未來10年內每6名患者，就有1人發生中風，也會增加心衰竭風險。文獻中指出，約1/3的心房顫動病人無症狀，但沒有症狀病人的風險，並沒有比有症狀者來得低，只要發現心房顫動，都應及早治療。

「心房顫動需要儘早接受治療！」劉言彬說明，心房顫動若持續1年以上，治療效果不佳，一旦發現應盡早治療，治療分為3大面向，首先要預防中風，目前標準治療為口服非維他命K拮抗劑的抗凝劑，避免血栓阻塞血管；第2，症狀控制及減少復發，口服心律不整藥物控制心律或控制心搏速率不超過100下，避免心臟功能惡化；第3，管理共病及改善生活型態，如高血壓、糖尿病、肥胖、睡眠呼吸中止症，都要持續治療。

心導管燒灼術效果佳 自費醫材更安全

劉言彬進一步說明，規律口服藥物治療對預防中風效果高達98～99％，但控制心律不整藥物效果則較不理想，僅25～50％可成功維持正常心律，而非藥物治療如心導管燒灼術，可阻斷不正常的電氣傳導路徑，恢復正常心律，一次治療效果達60～70％，多次治療的5年復發率可維持3成以下。近10年來，以3D立體定位射頻燒灼術為主流，能整合心臟電生理訊號及位置，並精準定位病灶位置，提升了射頻燒灼術的成功率。

心導管燒灼術除了有健保給付外，也有更安全的自費選擇。劉言彬表示，目前健保給付提供定位導管及電燒導管，但健保給付的環形定位導管最高僅10極，且導管電極間距較大；而自費的高密度定位導管，則可提供精確的電生理定位。

此外，電燒導管如能具備配壓力感測功能，可確認導管與心臟組織有接觸良好，使燒灼的效果能更精準、有效且安全，也能縮短醫師執行燒灼術的時間。

雖然心導管燒灼術效果良好；但劉言彬提醒，手術過程仍有1％以上嚴重併發症風險，且術後8週內不可停用抗凝劑，也要注意鼠蹊部傷口照護，術後一周內不要提重物、劇烈運動，若有吞嚥、咳嗽等不適，也應告知醫師。

提升心房顫動意識 遠離致命威脅

為響應「心動澎湃2022台灣心律不整衛教宣導周」，中華民國心律醫學會推出心房顫動衛教動畫影片，期望提升大眾對心房顫動的意識。劉言彬表示，影片中主要傳達心房顫動為「隱形殺手」，是需要及早治療的疾病，沒有症狀者也不可輕忽，嚴重者甚至第一次發生就中風，目前已有藥物及非藥物的治療方式，能夠有效控制症狀、降低復發及預防中風、心衰竭，有效降低心血管死亡率；提醒民眾心房顫動病人應積極就醫，並持續注意危險因子，才能遠離心房顫動的威脅。

影片可上中華民國心律醫學會心律不整衛教網觀看: www.thrscare.org.tw

動畫影片:

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55964





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