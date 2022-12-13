我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路

心跳過快當心「隱形殺手」 奪命 安全有效治療這樣做

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

心房顫動堪稱是「隱形殺手」，隨著年紀增加、發生率越高。據統計，台灣65歲以上每20人有1人，到了80歲每10人就有1人，推估全台將近30至35萬名病患。中華民國心律醫學會於12月舉辦「心動澎湃2022台灣心律不整衛教宣導周」，將推出心房顫動衛教動畫影片，期望提升大眾對心房顫動的健康意識。

心房顫動恐中風、心衰竭、增加致死率 籲及早治療

中華民國心律醫學會秘書長劉言彬指出，心房顫動是最常見的心臟節律異常，因心臟心房不正常放電，造成心臟不規則跳動每分鐘可高達350～600下，導致心臟心室心搏過快且不規則收縮。危險因子有年齡、高血壓、糖尿病、肥胖、冠心病、瓣膜性心臟病及睡眠呼吸中止症。

心房顫動病人會容易心悸、 頭暈、運動耐受力差，且由於心房沒有有效收縮，產生的血栓會經由血管流竄身體各器官，如腎臟、腸道、周邊血管等造成栓塞；而腦部首當其衝，腦中風為心房顫動病人最常見器官栓塞，未來10年內每6名患者，就有1人發生中風，也會增加心衰竭風險。文獻中指出，約1/3的心房顫動病人無症狀，但沒有症狀病人的風險，並沒有比有症狀者來得低，只要發現心房顫動，都應及早治療。

「心房顫動需要儘早接受治療！」劉言彬說明，心房顫動若持續1年以上，治療效果不佳，一旦發現應盡早治療，治療分為3大面向，首先要預防中風，目前標準治療為口服非維他命K拮抗劑的抗凝劑，避免血栓阻塞血管；第2，症狀控制及減少復發，口服心律不整藥物控制心律或控制心搏速率不超過100下，避免心臟功能惡化；第3，管理共病及改善生活型態，如高血壓、糖尿病、肥胖、睡眠呼吸中止症，都要持續治療。

心導管燒灼術效果佳 自費醫材更安全

劉言彬進一步說明，規律口服藥物治療對預防中風效果高達98～99％，但控制心律不整藥物效果則較不理想，僅25～50％可成功維持正常心律，而非藥物治療如心導管燒灼術，可阻斷不正常的電氣傳導路徑，恢復正常心律，一次治療效果達60～70％，多次治療的5年復發率可維持3成以下。近10年來，以3D立體定位射頻燒灼術為主流，能整合心臟電生理訊號及位置，並精準定位病灶位置，提升了射頻燒灼術的成功率。

心導管燒灼術除了有健保給付外，也有更安全的自費選擇。劉言彬表示，目前健保給付提供定位導管及電燒導管，但健保給付的環形定位導管最高僅10極，且導管電極間距較大；而自費的高密度定位導管，則可提供精確的電生理定位。

此外，電燒導管如能具備配壓力感測功能，可確認導管與心臟組織有接觸良好，使燒灼的效果能更精準、有效且安全，也能縮短醫師執行燒灼術的時間。

雖然心導管燒灼術效果良好；但劉言彬提醒，手術過程仍有1％以上嚴重併發症風險，且術後8週內不可停用抗凝劑，也要注意鼠蹊部傷口照護，術後一周內不要提重物、劇烈運動，若有吞嚥、咳嗽等不適，也應告知醫師。

提升心房顫動意識 遠離致命威脅

為響應「心動澎湃2022台灣心律不整衛教宣導周」，中華民國心律醫學會推出心房顫動衛教動畫影片，期望提升大眾對心房顫動的意識。劉言彬表示，影片中主要傳達心房顫動為「隱形殺手」，是需要及早治療的疾病，沒有症狀者也不可輕忽，嚴重者甚至第一次發生就中風，目前已有藥物及非藥物的治療方式，能夠有效控制症狀、降低復發及預防中風、心衰竭，有效降低心血管死亡率；提醒民眾心房顫動病人應積極就醫，並持續注意危險因子，才能遠離心房顫動的威脅。

影片可上中華民國心律醫學會心律不整衛教網觀看: www.thrscare.org.tw

動畫影片:

【延伸閱讀】

心房顫動病人更容易患長新冠 心律異常即使沒症狀仍應儘快治療

30歲男游泳時心律不整發作 靠3D心臟電燒術穩心跳


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55964


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

中風 中華民國 醫學

上一則

小兒腸胃炎上吐下瀉 4大項照顧守則

下一則

憂鬱、焦慮症 疫後變多了

延伸閱讀

29歲男心肌炎以為感冒就醫昏倒 醫：4症狀速就醫

29歲男心肌炎以為感冒就醫昏倒 醫：4症狀速就醫
常熬夜、少運動 38歲上班族腦中風 高壓氧、針灸助復健

常熬夜、少運動 38歲上班族腦中風 高壓氧、針灸助復健
易胸悶、昏厥 竟是心臟天生少一瓣膜

易胸悶、昏厥 竟是心臟天生少一瓣膜
29歲中風男靠機器人幫助復健 3個月後可跑跳

29歲中風男靠機器人幫助復健 3個月後可跑跳

熱門新聞

研究顯示，每天只要能多幾分鐘劇烈運動，像跑著趕車、跑著上樓梯等，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（圖取自Unsplash圖庫）

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

2022-12-11 14:42
年輕型失智症患者的家屬張康筠述說一家人陪伴母親走過失智症病程的心路歷程。（記者邱宜君／攝影）

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

2022-12-11 04:39
蘇姓長者手部每天復健，功能逐漸進步。（記者簡慧珍／攝影）

高齡嬤斷崖式退化 醫究原因竟是家人太「貼心」

2022-12-06 05:03
（圖：健康醫療網提供）

女性漏尿問題別怕說出口 尿失禁症狀可靠2招改善

2022-12-11 01:15
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）

「善終 由自己決定」別讓家族成員在病房爭吵打架

2022-12-11 17:38
新研究發現，對大部分健康的成人來說，一天喝八杯水並無必要。（美聯社）

一天沒喝足八杯水？不要緊 你很可能不需要

2022-12-07 05:31

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴