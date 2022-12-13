小兒腸胃炎上吐下瀉 4大項照顧守則

圖片來源 ／健康醫療網

秋冬時節，正是輪狀病毒、諾羅病毒等的好發時期，常伴隨著上吐下瀉，讓許多家長手忙腳亂、無所適從。

照顧腸胃炎病人 牢記4注意事項

台灣食藥署提醒，此時想妥善照顧幼童，應謹記下列四點：

一、瞭解上吐下瀉的原因：上吐下瀉是身體健康出現警訊的一種症狀，必須瞭解發生原因、對症下藥。當幼童出現不明上吐下瀉時，應立即就醫，以免延誤治療。

二、補充水分：病毒性腸胃炎之治療重點是避免脫水，急性期可先禁食，讓腸胃得到足夠的休息，再逐步少量多餐，給予易於消化的食物，如：吐司、粥。

重要的是，應讓小孩持續補充水分，亦可至藥局 購買口服電解液，以維持身體水分及電解質的平衡，避免脫水；另外，不建議飲用市售運動飲料，以免攝取過多糖分，造成腹瀉加劇。

三、正確用藥：針對輪狀病毒、諾羅病毒等病毒性腸胃炎，目前並無專門的治療藥品，臨床上以支持性療法為主，重點在緩解症狀、避免脫水。因此，使用醫師開立之藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示，切莫為了完全止吐或止瀉而過量用藥，反而導致不良反應發生。

四、妥善清潔 : 病毒性腸胃炎具有傳染性，可透過糞口傳播，例如與病人分享食物、接觸病人的嘔吐物或排泄物等。因此，病人的嘔吐物及排泄物，應小心處理，避免汙染周遭環境，並使用稀釋後之漂白水，適時清潔與消毒環境；其他同住家人也應勤洗手，尤其是進食或準備食物之前，以避免交叉感染。

了解病因 對症下藥才有效

台灣食藥署提醒，家中如有孩童出現上吐下瀉症狀，應先了解原因，並注意補充水分與電解質。對於醫師開立的藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示使用，如不了解藥品使用方式，可諮詢藥師，以免導致藥物不良反應。

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資料來源：健康醫療網

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