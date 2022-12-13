我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路

小兒腸胃炎上吐下瀉 4大項照顧守則

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

秋冬時節，正是輪狀病毒、諾羅病毒等的好發時期，常伴隨著上吐下瀉，讓許多家長手忙腳亂、無所適從。

照顧腸胃炎病人 牢記4注意事項

台灣食藥署提醒，此時想妥善照顧幼童，應謹記下列四點：

一、瞭解上吐下瀉的原因：上吐下瀉是身體健康出現警訊的一種症狀，必須瞭解發生原因、對症下藥。當幼童出現不明上吐下瀉時，應立即就醫，以免延誤治療。

二、補充水分：病毒性腸胃炎之治療重點是避免脫水，急性期可先禁食，讓腸胃得到足夠的休息，再逐步少量多餐，給予易於消化的食物，如：吐司、粥。

重要的是，應讓小孩持續補充水分，亦可至藥局購買口服電解液，以維持身體水分及電解質的平衡，避免脫水；另外，不建議飲用市售運動飲料，以免攝取過多糖分，造成腹瀉加劇。

三、正確用藥：針對輪狀病毒、諾羅病毒等病毒性腸胃炎，目前並無專門的治療藥品，臨床上以支持性療法為主，重點在緩解症狀、避免脫水。因此，使用醫師開立之藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示，切莫為了完全止吐或止瀉而過量用藥，反而導致不良反應發生。

四、妥善清潔 : 病毒性腸胃炎具有傳染性，可透過糞口傳播，例如與病人分享食物、接觸病人的嘔吐物或排泄物等。因此，病人的嘔吐物及排泄物，應小心處理，避免汙染周遭環境，並使用稀釋後之漂白水，適時清潔與消毒環境；其他同住家人也應勤洗手，尤其是進食或準備食物之前，以避免交叉感染。

了解病因 對症下藥才有效

台灣食藥署提醒，家中如有孩童出現上吐下瀉症狀，應先了解原因，並注意補充水分與電解質。對於醫師開立的藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示使用，如不了解藥品使用方式，可諮詢藥師，以免導致藥物不良反應。

【延伸閱讀】

肝癌「多重標靶藥物」二線新利器！控制病情成功續命

染疫、癌症病人常喘不過氣　醫：利用呼吸訓練器提升肺活量


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55976


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

癌症 藥局

上一則

防異位性皮膚炎抓到皮流血 醫列「日常自救原則」

下一則

心跳過快當心「隱形殺手」 奪命 安全有效治療這樣做

延伸閱讀

新聞評論／台官員嗆陸 嗆翻農漁飯碗找誰討公道？

新聞評論／台官員嗆陸 嗆翻農漁飯碗找誰討公道？
打球膝蓋「啪」一聲 中年男「十字韌帶撕裂」腫痛難耐

打球膝蓋「啪」一聲 中年男「十字韌帶撕裂」腫痛難耐
失智奶奶從靠人餵食回復到自行吃飯 1照顧模式防快速失能

失智奶奶從靠人餵食回復到自行吃飯 1照顧模式防快速失能
黑白集／班班吃石斑 接下來要吃什麼？

黑白集／班班吃石斑 接下來要吃什麼？

熱門新聞

研究顯示，每天只要能多幾分鐘劇烈運動，像跑著趕車、跑著上樓梯等，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（圖取自Unsplash圖庫）

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

2022-12-11 14:42
年輕型失智症患者的家屬張康筠述說一家人陪伴母親走過失智症病程的心路歷程。（記者邱宜君／攝影）

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

2022-12-11 04:39
蘇姓長者手部每天復健，功能逐漸進步。（記者簡慧珍／攝影）

高齡嬤斷崖式退化 醫究原因竟是家人太「貼心」

2022-12-06 05:03
（圖：健康醫療網提供）

女性漏尿問題別怕說出口 尿失禁症狀可靠2招改善

2022-12-11 01:15
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）

「善終 由自己決定」別讓家族成員在病房爭吵打架

2022-12-11 17:38
新研究發現，對大部分健康的成人來說，一天喝八杯水並無必要。（美聯社）

一天沒喝足八杯水？不要緊 你很可能不需要

2022-12-07 05:31

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴