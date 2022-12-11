我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／聖誕送禮Q&A 答疑解惑

NASA獵戶座太空船掠月後返回地球 安全濺落太平洋

「善終 由自己決定」別讓家族成員在病房爭吵打架

記者李樹人／台北即時報導
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）

九旬婦人到院前已無心肺功能（OHCA），陪同就醫的女兒決定急救，插管、電擊、壓胸，婦人吃盡苦頭，最後送到加護病房。其他家屬至醫院時表示，老母親曾提「年紀大了，不要急救」，但缺乏書面證明，也無任何記錄或資料，家族成員吵成一團，相互指責。

台灣淡水馬偕醫院安寧病房主任、放射腫瘤科資深主治醫師嚴從毓表示，臨床上看到許多家庭成員在家人離世之前爆發紛爭、衝突，甚至大打出手，這絕非躺在床上的患者所願意見到的場面。

影片來源：YouTube

淡水馬偕醫院腫瘤內科病房護理長吳秀春表示，不少家庭成員在面對家人臨終時，常亂了手腳，在不知病人意願，以致家屬惡言相向，相互咒罵，大打出手。這讓醫療團隊相當為難，必須勸架、安撫家屬情緒。

最怕的是，到了病人危急之際，家屬尚未取得共識，此時，醫師只能為病人插管，裝上維生儀器，但往往病人經歷一番折騰，仍回天乏術，家人間的隔閡也難以修復。

嚴從毓強調，「逝者安心、生者平靜，才能算是修畢人生最後一堂課。」，提醒每個人都應預立醫療決定，以書面方式，選擇善終。這不只是癌症末期病人才需面對的課題，在病人自主權利法保障下，任何人都有權決定自己臨終狀況。

大多數病人到了疾病末期時才討論是否「不施行急救」（心肺復甦術），據統計，僅約一成八是由病人親自簽署「不急救意願書」。

淡水馬偕醫院31病房護理師長期照顧癌症病人，常目睹病家成員對病人是否善終，因缺乏共識，以致衍生許多爭端與悲劇，為此，特別製作「急救實境說明」影片及手冊，讓病人及家屬清楚急救的措施與過程，希望做出最佳決策，減少非預期性急救。

該影片名為「平靜安詳如我願」，由吳秀春、郭品君、劉冠妤三位護理師自製完成，已經上網，藉此，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。

淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個...
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）

癌症 腫瘤

上一則

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

延伸閱讀

北京新冠定點醫院 只收重症和危重症轉診患者

北京新冠定點醫院 只收重症和危重症轉診患者
威尼斯的生死悲歡

威尼斯的生死悲歡
河濱民宅多人吸毒 1死3送醫

河濱民宅多人吸毒 1死3送醫
心導管手術常見病患恐慌 「守心神曲」有妙用

心導管手術常見病患恐慌 「守心神曲」有妙用

熱門新聞

蘇姓長者手部每天復健，功能逐漸進步。（記者簡慧珍／攝影）

高齡嬤斷崖式退化 醫究原因竟是家人太「貼心」

2022-12-06 05:03
（圖：健康醫療網提供）

女性漏尿問題別怕說出口 尿失禁症狀可靠2招改善

2022-12-11 01:15
年輕型失智症患者的家屬張康筠述說一家人陪伴母親走過失智症病程的心路歷程。（記者邱宜君／攝影）

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

2022-12-11 04:39
研究顯示，每天只要能多幾分鐘劇烈運動，像跑著趕車、跑著上樓梯等，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（圖取自Unsplash圖庫）

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

2022-12-11 14:42
新研究發現，對大部分健康的成人來說，一天喝八杯水並無必要。（美聯社）

一天沒喝足八杯水？不要緊 你很可能不需要

2022-12-07 05:31
（圖：健康醫療網提供）

胃食道逆流、腸躁症「這3招」配清淡飲食效果佳

2022-12-05 01:15

超人氣

更多 >
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧

與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨

中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨