孕期染疫 32歲的她自然產4365公克巨嬰

何姓孕婦與丈夫喜迎4365公克巨嬰女兒。（圖：台灣烏日林新醫院提供）

一名32歲何姓孕婦因胎兒生長進度超前，尤其在懷孕五個月時染疫，胎兒「暴風」生長，經與醫師討論後挑戰自然產，雖然胎兒肩膀稍微偏寬，仍順利生下一名4365公克巨嬰女娃。何姓產婦與丈夫感謝台灣台中烏日林新醫院醫療團隊的用心、專業，喜迎新生。

烏日林新醫院婦產科醫師阮柏凱說，何姓孕婦超音波檢查時，胎兒生長進度一直都超前一、二周，尤其在懷孕五個月時染疫，僅有輕微症狀，但解隔後回診產檢發現，胎兒暴風成長，產前超音波量發現，胎兒大腿骨長度，竟超過電腦可以預估周數。

阮柏凱說，一般新生兒體重大約3000公克，如果新生兒過大高於平均值，出生時的體重超過4000公克，就是一般說的巨嬰。

由於何姓產婦孕期無妊娠糖尿病 ，體重也在合理範圍，推估是因夫妻身高都比男女平均身高高，尤其女嬰爸爸身高有192公分，體格壯碩。

阮柏凱指出，一般孕婦若被告知胎兒過大，會擔心產程時間拉長、大出血、嚴重會陰撕裂傷，甚至難產，若產前超音波檢查胎兒推估體重超過4000公克，符合「非自願剖腹」健保 資格，大多數孕婦會選擇剖腹。

阮柏凱說明，何姓孕婦產婦選擇自然產，生產時間18小時，生產過程雖然胎兒肩膀稍微偏寬，考驗醫師的臨床經驗與應變能力，中間一度有點難拉出，產後也未有嚴重撕裂傷，很快就能下床活動，氣色與精神也恢復良好。