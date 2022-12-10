日單親媽41歲失智卻說感恩 及早診斷讓她珍惜生活家人

2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會10日邀請日本年輕型失智症患者及兒子於線上同步分享。（記者許政榆／攝影）

罹患年輕型失智 症，讓一位媽媽的人生完全翻轉。來自日本高知縣的Shinobu Yamanaka，是一位有憂鬱症 的45歲單親媽媽，她今在2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會分享，在2019年、41歲時被確診年輕型失智症，她坦言，知道確診失智症時相當痛苦，但確診至今3年多，她因為及早確診，能先行安排自己的生活，甚至還再婚，展開全新人生。

Shinobu Yamanaka原先罹患憂鬱症，隨著記憶力出現問題，她進一步就醫，經過檢查確認是年輕型失智症，這件事讓她很難接受，當時在診間，自己和媽媽及醫師都落淚。然而，醫師所說的每句話，都打動她的心，且也認為醫師要對著她宣布罹患失智症這件事，心裡一定也非常痛苦，「醫師說，沒有藥物可以完全治癒失智症，但有機會透過吃藥、努力生活，並在生活層面發揮創意，與失智症和平共處」。

Shinobu Yamanaka說，自己失智後，才體會到平凡生活、幸福有多重要，因此每天晚上會回顧今日所發生的所有事情，確認自己的記憶力，並帶著感恩入睡。她罹患失智症後再婚，也獲得家人的支持，並享受與家人去滑雪等活動，即使失智症讓她記憶不好，但兒子很體貼，告訴她忘記了也沒關係，感覺幸福、快樂就好。

Shinobu Yamanaka的兒子Ryan表示，媽媽是在自己高中最後一年確診年輕型失智症，起初得知後，媽媽很憂鬱、焦慮，我不斷告訴媽媽，我們必須接受診斷結果，並開心過每一天。

他坦言，自己不認識失智症，很擔心媽媽發生事情，也無法告知朋友媽媽的病情，因為擔心朋友改變對媽媽的態度，但些焦慮可能是來自對失智症的歧視和偏見，他決定去認識失智症，並了解年輕型失智症症狀出現較一般型會更早。

「有一天，我弟弟打給我，說媽媽在便利商店沒付錢就開始吃東西」。當時Ryan離開家鄉去讀大學，與媽媽分開住更加憂心，聽聞此事後讓他情緒幾乎潰堤，當下立刻跑回家，「我永遠無法忘記那種感受」，他認為，媽媽以前被憂鬱症所苦，把自己孤立於社區之外，而預防社交孤立在病程中是也重要的挑戰。

Shinobu Yamanaka表示，自己很清楚罹患失智症後，未來不能做的事情會更多，但她仍為著「可以被早期診斷」而感恩，醫師帶著家人般的同理心，支持她的失智症之旅，她也可以提早安排自己的生活，且微笑著與家人、朋友一起過生活。她受到失智病友的支持與鼓勵，現在自己也想竭盡全力，用病友身份支持失智症患者。她鼓勵失智病友，不要社群 孤立、離群索居，最重要是與社會交流，不要讓病情惡化。

Shinobu Yamanaka在日本當地成立合作社，建立失智友善社群，因為知道有些失智者是獨居、有些失智者的家人很忙碌，她希望打造家一樣溫馨的氣氛，協助這些失智症患者。她說，雖然自己仍會犯錯，但可以做很多事情，包括獨自旅行、參與學校活動、可擔任社團法人代表，此外，還有一群相同價值觀的朋友及同事。

Shinobu Yamanaka認為，若要協助失智症的人，應該先傾聽失智者的聲音，因為對於失智者來說，醫師或者協助人員，可能是失智者唯一可以依靠的人，即使這些人只是眾多失智者的其中之一而已。若有心想要成立失智症組織或機構者，建議「勇於放手去做」，並尋找外界的支持，並了解自己想要做的目的。

Ryan說，現在媽媽找到她的人生目標，且身心健康地過日子，媽媽的幸福是來自於自我實現，以及家人親友的支持。身為失智症媽媽的兒子，自己的任務就是傾聽失智患者，在媽媽感到孤單時給予陪伴。他以家屬經驗分享，會願意更去認識失智症，並會失智者倡議，原先猶豫要不要把媽媽的狀況告訴周圍的朋友，但當自己說出時，朋友們給予暖心的反應，且願意幫忙，呼籲病友及家屬敞開心胸。