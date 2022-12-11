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處理海鮮被刺傷 中年男「壞死性筋膜炎」險送命

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

65歲的吳先生去市場買生鮮，但在處理魚時左手不慎被魚刺刺傷，原以為是單純的小傷口，沒想到兩天後傷口發熱作痛、手掌腫脹且伴隨著發燒，就醫檢查發現，左上肢感染已進展為「壞死性筋膜炎」，甚至呈現敗血性休克之狀態。

台北慈濟醫院整形外科醫師李京軒表示，皮膚為人體最大的器官，由淺至深分為表皮層、真皮層、皮下組織，皮膚能抵擋病菌入侵體內，也具有調節體溫、在陽光照射下生成維他命D的功能。而皮下組織深部則為筋膜、肌肉，當細菌侵犯至深層筋膜，沿著筋膜與皮下組織間隙快速擴散，導致軟組織感染甚至缺血、壞死，即為壞死性筋膜炎。

患有癌症、糖尿病或B、C肝炎患者占壞死性筋膜炎多數，因這些患者的免疫力較差，故較難以抵禦外來細菌的入侵。

初期紅腫熱痛 須小心「海洋弧菌」

李京軒解釋，壞死性筋膜炎為深層的軟組織感染，初期症狀為紅、腫、熱、痛與蜂窩性組織炎相似，但前者疾病進展卻十分快速、相對致命且截肢風險較高；若感染持續擴散，患部則會產生出血性水泡、麻木、組織壞死之表現。

臨床上，會引起壞死性筋膜炎的細菌有許多種，而此次的致病菌為海洋弧菌，常發現於海水中或依附在海洋生物身上，但因養殖漁業目前也發展出鹹水養殖之方式，所以民眾更容易接觸到海洋弧菌，進而造成感染。

有傷口勿接觸生水

李京軒醫師提醒，有傷口時切勿接觸生水，免疫力較差者也應避免食用生食，若在處理海鮮時也務必戴上手套，降低受傷的風險。此外，民眾應考量自身抵抗力的情況，避免暴露在細菌易孳生的環境，若不慎有傷口，也應盡速就醫，尋求專業治療。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56010

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