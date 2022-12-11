女性漏尿問題別怕說出口 尿失禁症狀可靠2招改善

（圖：健康醫療網提供）

尿失禁不僅會造成患者衛生上的困擾，也深深影響其社交、日常生活，特別是女性，有尿失禁症狀但常常羞於啟口。

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師陳忠佐表示，其實尿失禁症狀不嚴重，只要改變日常行為、進行骨盆底肌肉 訓練就能獲得改善，目前也有許多治療方法，民眾應勇於諮詢專業幫助、配合治療。

這3種類型最常見

尿失禁的發生率並不低，尤其好發於女性，根據統計，至少有15%以上的婦女都曾有尿失禁的經驗，且隨著年齡增長，比例還會進一步上升。尿失禁有許多種類型，其中常見的有應力性尿失禁、急迫型尿失禁以及混和型尿失禁。

「應力性尿失禁」是膀胱出口的括約肌或骨盆底肌肉群鬆弛無力造成的，當婦女咳嗽、打噴嚏、大笑、運動或提重物時，腹部壓力上升，鬆弛的肌肉無法抗衡膀胱內部的壓力時，便會不自主地排出尿液。陳忠佐醫師表示，這是發生率最高的尿失禁類型。

發生率第二高的「急迫性尿失禁」，可能是控制膀胱的神經發生病變，或是膀胱受到過度刺激造成逼尿肌不正常痙攣收縮造成的，所以患者通常會突然間有強烈的尿意，並因控制不住而排出尿液。

而「混和型尿失禁」則是合併不同類型的尿失禁，最常見為應力性尿失禁及急迫性尿失禁同時出現。

陳忠佐醫師提到，若是尿路感染，也有可能會有暫時性的尿失禁出現，另外，像神經病變造成膀胱沒知覺導致「滿溢性尿失禁」，或陰道和泌尿道形成瘻管造成「完全性尿失禁」，也是偶爾會出現的類型。

先從日常習慣、肌肉訓練著手

尿失禁症狀可以先從改變日常習慣、肌肉訓練來改善。陳忠佐醫師表示，若症狀不嚴重，可透過「改變日常行為」或「骨盆底肌肉訓練」獲得改善。

「改變日常行為」包括減少水分過量攝取，或是減少攝取咖啡 、茶、酒精等容易利尿的飲料，以減輕膀胱負擔。

而「骨盆底肌肉訓練」又稱為「凱格爾運動」，透過主動收縮肛門、陰道、尿道周圍的肌肉，強化骨盆底肌肉群，特別是針對應力性尿失禁，改善症狀的效果會更為明顯。

藥物、手術 治療方式多

尿失禁也可透過藥物、手術治療，但藥物的機轉主要是緩解膀胱不正常的痙攣，因此對於急迫性尿失禁有較佳的治療效果。陳忠佐醫師表示，若是藥物治療效果不理想，可以考慮膀胱內注射肉毒桿菌，雖然侵入性較高，卻能夠更有效的抑制膀胱肌肉的過度收縮。

而手術治療主要是針對應力性尿失禁，陳忠佐醫師表示，目前的主流是「尿道中段吊帶手術」，將人工網膜製成的吊帶放置在女性尿道中段的下緣，藉此提供尿道支撐力，改善腹部出力時的漏尿狀況。

陳忠佐醫師也特別呼籲，許多患者因害羞，覺得難以啟齒而不敢就醫尋求幫助，造成日常生活極大的困擾，針對尿失禁，目前已有許多治療方法，且成效不差，因此如果有上述的種種困擾，應勇於諮詢專業醫療的幫助並配合治療，才有機會擺脫尿失禁對於日常生活的種種不便。

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資料來源：健康醫療網

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