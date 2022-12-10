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睡覺時鼾聲如雷藏風險 這些警訊都在暗示「呼吸中止」

記者陳苡葳／雲林即時報導
睡覺時鼾聲如雷是許多人的困擾，成大醫院斗六分院神經內科醫師葉哲君教民眾分辨一般打呼及睡眠呼吸中止情況。（成大斗六分院提供）
睡覺時鼾聲如雷是許多人的困擾，成大醫院斗六分院神經內科醫師葉哲君教民眾分辨一般打呼及睡眠呼吸中止情況。（成大斗六分院提供）

睡覺時鼾聲如雷是許多人的困擾，不僅影響睡眠品質，枕邊人也連帶睡不好，台灣成大醫院斗六分院神經內科醫師葉哲君發現，診間患者睡覺時會打呼，多半和鼻腔、喉嚨狹窄程度有關，且通常在肥胖或短脖者身上較明顯，嚴重可能導致睡眠呼吸中止，民眾求助睡眠專科醫師，可先透過量表自我評估打呼狀況，進一步對症治療與矯正，找回安穩睡眠。

葉哲君表示，有鼻子過敏、鼻黏膜肥厚、鼻中隔彎曲、扁桃腺肥大或懸雍垂過長等呼吸道結構問題者，或因飲酒、服用安眠藥等，導致呼吸道肌肉放鬆者，均可能發生打呼情形，看似尋常的呼吸氣流通過狹窄通道產生擾動聲音，背後藏有發生睡眠呼吸中止的風險。

習慣性打呼者若有出現日間昏昏欲睡、晨起口乾舌燥、睡眠中嗆或咳、被發現呼吸停止、晨間頭痛及夜間頻尿等，葉哲君提醒，有這些狀況都是可能有呼吸中止狀況的警訊。

葉哲君表示，如果只是單純的打呼問題，可透過止鼾貼布、鼻夾或牙套改善，或使用藥物治療鼻塞；若有呼吸中止狀況，須先減重或視狀況使用正壓呼吸器，可獲得改善。

而睡眠呼吸中止高風險族群，葉哲君說，可先透過STOP-BANG量表快速評估打鼾程度、有無疲累、被觀察到呼吸中止、高血壓、BMI、年紀>50、頸圍、男性等項目，總計超過3分即是高風險，建議求診睡眠專科評估，釐清原因後接受治療與矯正。

高血壓 肥胖 肌肉

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