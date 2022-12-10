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29歲男心肌炎以為感冒就醫昏倒 醫：4症狀速就醫

記者鄭國樑／桃園即時報導
黃男到部桃就醫因為感冒，昏倒送急診，醫師診斷為急性心肌炎。（衛福部桃園醫院提供）
黃男到部桃就醫因為感冒，昏倒送急診，醫師診斷為急性心肌炎。（衛福部桃園醫院提供）

台灣桃園市29歲黃先生因發燒、咳嗽、喘及全身冒冷汗，以為只是感冒引起的不舒服，到衛福部桃園醫院準備就醫，沒想到突然昏倒，醫護趕緊送他到急診室，一度用上葉克膜，直到情況穩定轉至一般病房最後出院，救回一命。

院方表示，黃先生昏迷時失去呼吸心跳，送急診室經過插管、壓胸及心臟電擊，並緊急連絡心臟外科團隊裝上葉克膜體外維生系統，讓黃先生能及時能維持良好的血液循環和氧氣供應，在葉克膜運轉與藥物治療下，生命徵象穩定下來。

桃園醫院加護病房主任黃啟倫表示，黃先生是急性心肌炎，經過重症團隊照護後恢復意識，心臟也慢慢恢復正常功能，腦部和其他重要器官並無因為心臟「罷工」而導致缺氧損傷，他呼籲一旦有異常不舒服的症狀，就要快點就醫，以免小病拖大病甚至造成不可挽回的遺憾。

黃啟倫指出，造成心肌炎的原因非常多，包括可能是心臟肌肉急性發炎造成的反應，通常感染多由病毒、細菌所致，導致心肌收縮力與電氣傳遞被影響，心臟無法正常跳動，進而停止、全身休克，甚至引發多重器官衰竭，若無及時使用葉克膜體外維生系統，死亡率達100%。任何年齡層都有可能發生，中、青年患者症狀最為嚴重，當免疫力變差或失調的時候都要小心。

護理師吳郁欣說，心肌炎初期症狀可能有發燒、胸痛、胸悶、呼吸急促等感冒症狀，很多症狀容易和其他疾病搞混，被誤以為是小感冒而忽略，萬萬不能掉以輕心，不同於一般感冒，心肌炎常常在吃藥2、3天後，症狀非但沒改善還加劇，且持續性多日發燒未退，且有疲憊、噁心嘔吐等類症狀，數周後有明顯喘不過氣現象，所以務必盡早就醫檢查及治療。

肌肉 免疫力 罷工

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