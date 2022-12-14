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腎病5徵兆 3分鐘自我檢測

廖靜清
腎臟被喻為人體的「超級濾心」，負責排毒、代謝、水分調節的重責大任。（Getty Images）
腎臟被喻為人體的「超級濾心」，負責排毒、代謝、水分調節的重責大任。（Getty Images）

腎臟病初期不易發現，除了靠健檢揪出紅字，若出現「泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦」五大症狀就要小心，花個3分鐘自我檢測，避免腎病變、陷入洗腎危機。

腎臟被喻為人體的「超級濾心」，負責排毒、代謝、水分調節的重責大任，隨著人口高齡老化、糖尿病患者增加，洗腎人口的發生率及盛行率亦上升。

台灣衛生福利部雙和醫院腎臟內科主任吳美儀說，腎臟和肝臟一樣，都是沉默的器官，初期並無明顯的症狀，加上民眾病識感低，等到發現身體不適，功能已經受到損傷。健康檢查是最能揪出問題的方法，包括尿液檢查、血液檢查、影像學檢查，改善健檢報告紅字，「謹腎」延緩變成重症的速度。

看懂健檢紅字 及早治療

慢性腎臟病可分為五期，以年齡、性別、血清肌酸酐的數值計算出「腎絲球過濾率（GFR）」，用來判斷腎功能。吳美儀表示，常有患者拿著檢查報告到門診詢問異常紅字，「我是不是快要洗腎了？」

腎臟是人體主要的排泄器官，負責代謝血液中的廢物、製造紅血球生成素、調整水分和身體酸鹼平衡等。若腎功能損壞，不再生產尿液，毒素也就無法往外排，當腎臟受到永久傷害時，最後需要靠洗腎來維持生命與生活品質。

台灣腎臟病防治基金會營運長吳苡璉分享教戰守則，透過「雞生蛋」三項腎臟檢驗指標：肌酸酐、腎絲球過濾率、蛋白尿，及早發現潛在的慢性腎臟病。雖然慢性腎臟病不可逆，但一定要定期追蹤，勿亂吃中藥補身，千萬不要有逃避治療的心態。

慢性腎臟病 許多人不自知

從慢性腎臟病的盛行率估算，每八人就有一人罹病，但大部分的人都不自知。哪些人容易得到慢性腎臟病？吳美儀說，肥胖、糖尿病、65歲以上長者、高血壓、痛風、腎臟病家族史（例如多囊腎）、長期不當服用藥物，或是腎結石、感染因素，都是罹患腎臟病的高危險族群。

其他危險因子還有腎絲球腎炎、急性腎損傷、紅斑性狼瘡、長期服用止痛藥物、不良的生活習慣等。一旦檢查發現有異，只要遵照醫囑、正確用藥及正常作息，就能避免腎臟功能持續惡化。

腎臟若出了問題，會先反應在尿液裡。檢測腎臟病的方式，第一道防線就是看尿液中是否有紅血球、白血球、蛋白質。另一項重要指標是「腎絲球過濾率」，代表腎臟清除體內毒素的能力，數字越高，其清除毒素佳，以80至120ml/min為正常，60ml/min以上為及格。

隨著年齡增長，腎絲球過濾率也會下降，吳美儀強調，器官老化是自然現象，高齡長者要配合其他檢查一起評估腎臟功能，數值稍有偏差也不需太過擔心。

★腎臟健檢大解密

Q：有慢性腎臟病，是不是以後要洗腎？

慢性腎臟病共分為五期，第一、二期沒有明顯症狀，往往不易察覺；第三、四期會有疲累、虛弱、水腫、容易喘等症狀；第五期已惡化到出現尿毒症狀，藥物治療無效時，則需要洗腎清除體內代謝物。檢查出腎臟功能異常，一定要及早介入照護，延緩病程、減少腎臟負擔。

Q：小便有泡沫，是否代表有腎臟病？

「泡泡尿」是腎臟功能異常時，身體會出現的症狀之一。如何分辨是蛋白尿或是尿液快速衝擊馬桶水面產生的泡泡？先觀察5至10分鐘，蛋白尿的泡泡不易消散，若持續數天未改善，應進一步就醫。

Q：高血壓、糖尿病、高血脂會加重腎臟病嗎？

腎臟要處理大量的血流，高血壓和高血脂都會傷害腎臟的血管，造成腎絲血球缺血、腎臟纖維化。而糖尿病則是因「血糖控制不良」引起腎臟病變，長期過濾血糖濃度高的血液，更加速腎功能惡化。

Q：腎虧是腎臟病嗎？

腎虧是一般民間用語，中醫所謂的「腎」是指生長、發育、生殖，以及內分泌調節，腎虧並不等於腎臟病。

腎功能與蛋白尿分級 表格/醫師提供
腎功能與蛋白尿分級 表格/醫師提供

高血壓 糖尿病 檢測

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