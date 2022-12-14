研究：每天喝「2杯紅茶」 死亡風險降13%

紅茶的健康益處與綠茶相當。(取自Shutterstock)

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）一項新研究指出，每天喝兩杯紅茶能降低死亡風險9%至13%。

過去許多研究已證實喝茶與長壽有關，但多著重於綠茶與健康的關係。這項發表在《內科醫學 年鑑》（Annals of Internal Medicine）上的研究發現，紅茶的健康益處與綠茶相當，也可以成為健康飲食的一部分。

英國國家癌症 研究所使用來自大型生物醫學數據庫（UK Biobank）、40至69歲共49萬8043人的健康數據，參與者都完成一份問卷，其中包括他們喝茶和生活習慣的問題。在隨訪11年後，研究人員將問卷與各種原因的死亡率進行比較，和從不喝茶的人相比，每天至少喝兩杯茶的人，因各種原因死亡的風險降低了9%至13%。另外更發現，喝更多茶的人死於心血管疾病的機率較低。

研究人員指出，無論是熱紅茶、冷紅茶，加不加糖或奶，都不影響結果。

加州大學 洛杉磯分校醫學中心高級臨床營養師Dana Hunnes博士說，紅茶含有豐富的多酚和類黃酮，已知可減少氧化反應和炎症，炎症被認為會損害人體細胞，最終可能導致癌症。並未參與此項研究的Dana Hunnes博士認為，研究結果可能與上述紅茶中的成分相關。

研究人員表示，雖然研究顯示紅茶可以成為健康飲食的一部分，但不代表多多益善，茶含有大量咖啡因，可能對某些人造成刺激，它也是一種利尿劑，過多可能導致脫水。