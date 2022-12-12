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打球膝蓋「啪」一聲 中年男「十字韌帶撕裂」腫痛難耐

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

48歲「阿哲」週末都會到籃球場「鬥牛」，日前為了救球太過認真，單膝轉身幸運救回險些出界的球，返家後卻發現右膝蓋腫脹，冰敷兩三天後始終未好轉，就醫治療後，醫師先抽出三管積血，再透過超音波、MRI檢查後，確認是「前十字韌帶創傷性撕裂」，經採用增生療法後，逐漸好轉重回球場。

「前後十字韌帶」運動員、年長者常受傷部位

亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟指出，膝關節負責人體走、跳、蹲、跑、扭轉等運動模式，其中，呈現十字交叉狀的前後十字韌帶，連結股骨（大腿骨）和脛骨（小腿骨），負責功能為維持關節穩定度，是膝關節中最大、最重要的韌帶，也是運動員及年長者常因外傷、撞擊而受傷的部位。

注射「PRP增生療法」改善

徐瑋璟表示，患者就醫時，右膝有明顯腫脹發熱症狀，且透過理學檢查後，左右膝的抗阻穩定度也有明顯差異，經超音波探測檢查，果然看到膝蓋內積液十分嚴重，考量受傷部位正處急性期，立即採用關節抽吸，吸出約30cc血水後，患者腫痛症狀明顯緩解。

後續安排核磁共振影響檢查，確認是「右膝前十字韌帶撕裂」惹禍。所幸受傷部位僅部分撕裂，還不到全斷程度，無須手術治療，建議採用注射PRP增生療法，雖然不能立刻下場劇烈跑跳，但大約2個多月後即恢復原有生活品質。

傷勢嚴重考慮手術或重建

徐瑋璟強調，針對十字韌帶受損的患者，會依據其嚴重度及本身活動型態規畫治療方案，例如傷勢較輕、平時以靜態活動為主，會建議適度休息輔以肌力訓練，並漸進式提升膝蓋穩定度即可，但若傷勢較嚴重且生活型態較為活躍，則會建議考慮關節鏡修補手術或韌帶重建；他也提醒，中高齡民眾從事激烈運動前，務必先暖身10到20分鐘，運動時則可穿戴護膝等輔具，秉持適度運動不逞強的原則，才能動得久、動得健康。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56006

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