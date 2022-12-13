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新冠癒後易染黴菌 精準醫療對症下藥

沈能元
台北榮總利用「快速PCR（基因鑑定）」或「基因片段定序」等方式，比對感染黴菌菌種，讓醫師像神探一樣，及時正確診斷、精準用藥。（圖：台北榮總提供）
台北榮總利用「快速PCR（基因鑑定）」或「基因片段定序」等方式，比對感染黴菌菌種，讓醫師像神探一樣，及時正確診斷、精準用藥。（圖：台北榮總提供）

癌症、新冠肺炎等抵抗力不佳病人，容易受到黴菌感染，如果沒有精準用藥，恐危及生命。醫師說，臨床致病性黴菌高達10萬種以上，鑑定及治療相當棘手，近期「精準醫療」已成為新興感染症重要診斷和治療參考依據，目前利用「快速PCR（基因鑑定）」或「基因片段定序」、「抗藥性基因突變位點」、「全基因定序」等多元鑑定方法比對感染菌種，讓醫師像神探一樣，及時正確診斷、精準用藥。

台北榮總感染科主治醫師黃祥芬說，臨床發現，許多曾經感染新冠肺炎患者，即使癒後抵抗力比較低下，加上新冠病毒會破壞血管內皮細胞，而非常容易遭到黴菌感染，病程也會比較嚴重，呼籲民眾一定要勤洗手、戴口罩，並保持環境清潔、乾燥，避免黴菌生長，降低黴菌感染機會。

黃祥芬說，民眾遭到黴菌感染，如果病灶範圍太大無法手術切除，或未能快速正確診斷用藥治療，死亡率將高達四至五成，特定黴菌若延誤治療，將近半數患者可能死亡。如何正確快速鑑定判斷黴菌感染的類型及菌種，了解是否有抗藥性，為感染症精準治療首要之務。

黃祥芬臨床收治一名60多歲罹患B細胞淋巴癌婦人，去年化療後免疫力變差，身體十分虛弱，檢查左肺疑似有黴菌感染，範圍大小約5至7公分，占左下肺葉二分之一。病理切片結果為「絲狀黴菌」，接受抗黴菌藥物治療後效果有限；再安排痰液微生物培養竟是「白色念珠菌」。雖然白色念珠菌也是黴菌的一種，但與「絲狀黴菌」型態完全不同，用藥或治療也比絲狀黴菌簡單。

為確認診斷精準用藥，再以「基因序列」檢測，證實為「白黴菌」。白黴菌為「絲狀黴菌」的一種，但相較於白色念珠菌，治療上較困難。醫師評估左肺葉感染範圍太大，切除病灶可能導致殘存的肺功能不足，加上病人與家屬也不願意開刀，即安排使用噴霧吸入性與口服兩種強效抗黴菌藥物治療，自去年12月治療迄今近一年，終於成功殲滅白黴菌，病情穩定控制未復發。

黃祥芬說，以黴菌感染症為例，傳統菌種鑑定多以「微生物培養」及「病理組織切片」為主，但黴菌感染不易透過痰液或組織切片培養出來，病理切片只能觀察外觀組織，無法確認黴菌菌種。隨著個人化精準醫療時代來臨，不止用於肺部感染，此種創新方法，也已經運用於「鼻竇」及「腦部」黴菌診斷治療，達到精準診治的目標。

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