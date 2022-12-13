反覆發燒誤以為得新冠 27歲登山客罹致命恙蟲病

罹患恐致命的「恙蟲病」，皮膚出現紅色斑狀丘疹留下「焦痂」特徵。（圖：台中慈濟醫院提供）

一名27歲男子日前反覆發燒以為自己確診新冠肺炎 ，但快篩結果呈陰性，四處求醫卻找不到病因，令他心慌不已，後求診才驚覺罹患可能致命的恙蟲病，經對症下藥治療後，救回一命。

該男反覆發燒長達九天，看遍醫生、吃了多次退燒藥，病情始終未獲改善，甚至快篩數次結果也無異常，但身體愈來愈虛且無力，很擔心自己是否得了怪病。

台灣雲林慈濟斗六分院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪表示，男子到診時，脖子皮膚有塊黑色結痂，周圍有泛紅小點，手、腳也發現類似結痂症狀，進一步詢問得知男子前陣子曾到新竹戶外爬山，綜合症狀都可能和恙蟲病有關，抽血檢查後確診。

黃俊豪說，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟲，叮咬而感染的急性發熱性疾病，蟲體主要在夏天大量繁殖，出沒山區、野外、雜草叢生等處，不過台灣相當少見。

然而，隨地球暖化 ，今年的秋、冬季仍相當悶熱，以致恙蟲數量變多，民眾仍得小心秋冬季也有發生可能。

黃俊豪說，恙蟲病約有10至14天潛伏期，不會有症狀，後續才會出現黑色結痂、周圍泛紅，易讓人以為單純被蚊蟲叮咬，直到潛伏期過後開始出現反覆發燒、畏寒、淋巴結腫大等症狀才有警覺。