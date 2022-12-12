全身痛不是「公主病」是纖維肌痛症作祟

纖維肌痛症常因全身不同部位疼痛，要常跑各科檢查、找病因，是需要長期治療的疾病；圖為示意圖。（本報資料照片）

纖維肌痛症也被稱為「公主病」，患者常因全身不同部位疼痛，要常跑各科檢查、找病因，外界不理解，多誤認病友「無病呻吟」，讓病友還要承受不被了解的痛苦。醫師提醒，疼痛超過三個月就屬於慢性疼痛，纖維肌痛症若合併失眠 ，恐加重疼感，應尋求治療，除用藥，病友應正確認知疾病、規律運動，甚至透過心理治療等改善症狀。

台灣台大醫院麻醉部教授孫維仁表示，纖維肌痛症是慢性疼痛疾病，病患常有廣泛性、慢性疼痛超過3個月，常見疲勞、全身性疼痛、頭痛、全身僵硬等症狀，也可能有認知功能障礙、記憶衰退、憂鬱、焦慮等。

台灣疼痛醫學 會理事長林至芃表示，纖維肌痛患者的疼痛可能發生在全身各部位，包括腹痛、胸痛、筋骨痠痛，患者可能會看腸胃科、心臟科、復健科、骨科、神經外科，也因病症不被外界理解，常被誤認「無病呻吟」，往往產生情緒低落、煩躁、影響工作表現，還可能求助精神科。

一名中年男國標舞老師患有纖維肌痛症，跳舞時會疼痛、全身僵硬、提不起勁無法教課，心中有滿滿負能量，但不好意思跟家人、旁人抱怨，無人能理解相當孤單。

長期投入纖維肌痛症研究的台北醫學大學護理學院教授蔡佩珊也是病友，她表示，若有失眠情況也會加重疼痛，服藥更多的情況下，所受折磨不亞於其他病痛。

林至芃表示，纖維肌痛症是需要長期治療的疾病，除了藥物以外，病友也要對疾病有正確認知，此外也要維持運動習慣，無論是太極、有氧、重量訓練，或是簡單伸展、步行、自行車、瑜伽都推薦，忍痛逐步運動後，就會不斷進步。而患者產生情緒問題也應被重視，適時的物理、心理治療等非藥物治療介入，都有助於症狀改善。

台灣疼痛醫學會推出「纖維肌痛症自我檢測 」網站，提供纖維肌痛症量表，希望醫病合力討論最適合方案，讓病友不再孤單。