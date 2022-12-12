我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

不只菸、酒、檳榔…性行為也可能引發口咽癌

記者王昭月／高雄報導
歐美國家每年因感染人類乳突病毒病造成口咽癌約占7成，主要是因口交等性行為導致。 (Getty Images)
歐美國家每年因感染人類乳突病毒病造成口咽癌約占7成，主要是因口交等性行為導致。 (Getty Images)

抽菸、喝酒、嚼檳榔是口咽癌常見原因，但因人類乳突病毒感染造成的口咽癌病例近年也大幅增加，不排除是口交等性行為引起，高雄榮民總醫院鑑於傳統放射治療會造成病患吞嚥、發音困難等後遺症，研發出一套精準治療模式，先化療再進行經口微創術，患者因而避免放療的痛苦及後遺症。

台灣耳鼻喉頭頸醫療權威高榮院長林曜祥指出，口咽癌成因一種是菸酒加檳榔誘發，另一種是人類乳突病毒引起，歐美國家每年因感染人類乳突病毒病造成口咽癌的患者約占7成，主要是因口交等性行為導致。因人類乳突病毒感染的口咽癌，基因較少突變、治癒率高，歐美近年嘗試放射線降階療法，以改善患者生活品質，男性也流行接種子宮頸癌疫苗

口咽癌在傳統治療上，是合併放、化療，效果不錯，過程卻痛苦，且往往有吞嚥、發音困難、口乾、齲齒和放射性骨壞死等後遺症。高雄榮總根據國外發表的文獻，研發出一套精準醫療，即先做引導式化療，讓腫瘤縮至4公分以下，再實施經口切除，或使用達文西口咽切除術，加上頸部淋巴廓清術，患者平均3至5天就可出院。

林曜祥指高榮自2018年起已治療50名以上口咽癌患者，2年存活率達100%，3年無復發存活率86%，且每半年再做吞嚥檢查，病患都有80分以上、功能正常，術後需做放射線治療的也只有10%，而且劑量極低，能減少對身體組織的傷害。

醫師指出，口咽癌成因一種是菸酒加檳榔誘發，另一種是人類乳突病毒引起。（記者王昭月...
醫師指出，口咽癌成因一種是菸酒加檳榔誘發，另一種是人類乳突病毒引起。（記者王昭月／攝影）

疫苗 腫瘤

上一則

八旬翁車禍嚴重外傷 高壓氧治療幫助癒合

下一則

全身痛不是「公主病」是纖維肌痛症作祟

延伸閱讀

疲憊、想睡 醫師體檢發現乳癌 感受病人苦

疲憊、想睡 醫師體檢發現乳癌 感受病人苦
足球／比利病情穩定 眾球星紛紛獻上祝福

足球／比利病情穩定 眾球星紛紛獻上祝福
化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房
巴西球王比利因結腸腫瘤再次住院 重新評估化療

巴西球王比利因結腸腫瘤再次住院 重新評估化療

熱門新聞

研究顯示，每天只要能多幾分鐘劇烈運動，像跑著趕車、跑著上樓梯等，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（圖取自Unsplash圖庫）

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

2022-12-11 14:42
蘇姓長者手部每天復健，功能逐漸進步。（記者簡慧珍／攝影）

高齡嬤斷崖式退化 醫究原因竟是家人太「貼心」

2022-12-06 05:03
年輕型失智症患者的家屬張康筠述說一家人陪伴母親走過失智症病程的心路歷程。（記者邱宜君／攝影）

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

2022-12-11 04:39
（圖：健康醫療網提供）

女性漏尿問題別怕說出口 尿失禁症狀可靠2招改善

2022-12-11 01:15
新研究發現，對大部分健康的成人來說，一天喝八杯水並無必要。（美聯社）

一天沒喝足八杯水？不要緊 你很可能不需要

2022-12-07 05:31
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）

「善終 由自己決定」別讓家族成員在病房爭吵打架

2022-12-11 17:38

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起