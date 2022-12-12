不只菸、酒、檳榔…性行為也可能引發口咽癌

歐美國家每年因感染人類乳突病毒病造成口咽癌約占7成，主要是因口交等性行為導致。 (Getty Images)

抽菸、喝酒、嚼檳榔是口咽癌常見原因，但因人類乳突病毒感染造成的口咽癌病例近年也大幅增加，不排除是口交等性行為引起，高雄榮民總醫院鑑於傳統放射治療會造成病患吞嚥、發音困難等後遺症，研發出一套精準治療模式，先化療再進行經口微創術，患者因而避免放療的痛苦及後遺症。

台灣耳鼻喉頭頸醫療權威高榮院長林曜祥指出，口咽癌成因一種是菸酒加檳榔誘發，另一種是人類乳突病毒引起，歐美國家每年因感染人類乳突病毒病造成口咽癌的患者約占7成，主要是因口交等性行為導致。因人類乳突病毒感染的口咽癌，基因較少突變、治癒率高，歐美近年嘗試放射線降階療法，以改善患者生活品質，男性也流行接種子宮頸癌疫苗 。

口咽癌在傳統治療上，是合併放、化療，效果不錯，過程卻痛苦，且往往有吞嚥、發音困難、口乾、齲齒和放射性骨壞死等後遺症。高雄榮總根據國外發表的文獻，研發出一套精準醫療，即先做引導式化療，讓腫瘤 縮至4公分以下，再實施經口切除，或使用達文西口咽切除術，加上頸部淋巴廓清術，患者平均3至5天就可出院。