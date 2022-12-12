八旬翁車禍嚴重外傷 高壓氧治療幫助癒合

林澤村醫師表示老翁的傷口太深無法負載皮膚移植，因此讓他接受高壓氧治療，幫助癒合。（圖：大千綜合醫院提供）

台灣苗栗縣80歲洪姓老翁出遊時發生車禍 ，造成左小腿全皮缺損的大片傷口，還有開放性粉碎骨折，先接受骨折的內固定手術 及傷口植皮，後來轉至苗栗大千綜合醫院就近治療。

但老翁的左小腿仍有深可見骨釘的傷口，且合併壞疽組織與化膿，經醫師評估，老人家接受擴創手術及高壓氧治療，2個月後傷口癒合良好，免除再開刀之苦。

大千綜合醫院一般外科醫師林澤村表示，肢體的壓、砸傷，除清楚可見的骨折、皮膚或肌肉 韌帶撕裂傷之外，另一個容易被忽略的問題是周邊血液循環受損，造成的原因，可能是血管的直接傷害或軟組織受傷腫脹造成的血管外在壓迫。

此時，高壓氧治療非常重要，除了可讓氧氣進入受損組織幫助復元，復元後的消腫更可打破過去「腫脹、壓迫、缺血、更腫脹」的惡性循環，建立「復元、消腫、更好的血循、更多的組織新生」的良性循環，讓病人可以不用再手術就能獲得良好復元狀態。

林澤村指出，老翁先前治療時，原本建議他再做一次植皮手術，轉至大千後，評估他的傷口太深，沒有足夠健康軟組織負載皮膚移植；因此先為他進行擴創手術，徹底清除傷口異物及壞死組織，再接受36次高壓氧治療與外科病房團隊的傷口照護，讓傷口逐漸長出新組織，覆蓋裸露的斷骨與骨釘，同時傷口邊緣的新皮膚也不斷增生，整體癒合狀況非常好，讓病患不用再接受第二次植皮手術。