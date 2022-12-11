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解救腸躁症 不必靠藥物

許政榆
營養師建議，腸躁症患者可運用低FODMAP飲食法，改善腸胃不適症狀。(Getty Images)
營養師建議，腸躁症患者可運用低FODMAP飲食法，改善腸胃不適症狀。(Getty Images)

現代人工作壓力大、生活習慣不正常、受情緒不佳及飲食不規律影響，容易發生大腸激躁症。醫師表示，腸躁症屬功能性障礙，症狀易與其他疾病混淆，無需長期使用藥物，但須調整飲食、維持運動習慣、良好生活作息及舒緩壓力，以免一再復發。

3類型：腹瀉、便祕、混合

台灣昕新智慧診所院長、新光醫院健康檢查中心主任朱光恩表示，腸躁症發作時機與心理因素有密切關係，包括工作壓力大、經濟問題、家庭因素、感情問題、情緒不佳或憂鬱症等精神疾病復發時，都可能使腸躁症發作。朱光恩表示，腸躁症好發年齡落在20至60歲的職場工作者，尤其女性發生機率比男性高。

腸躁症常見腹瀉型、便祕型、混合型3種類型。朱光恩說，大腸蠕動、消化系統失調是腸躁症發生原因，屬於功能性障礙，常見腹脹、腹鳴、放屁次數多等症狀，最明顯症狀是「裡急後重」，明明想排便卻上不出來、不斷跑廁所。

但這些症狀容易與其他疾病混淆，須透過抽血、糞便潛血、大腸鏡、腹部超音波等檢查，排除其他貧血、膽囊、肝臟、胰臟等問題，或大腸息肉症、大腸癌等問題。

先確定病因 是否為大腸癌

朱光恩提醒，若腹部不適，且變瘦、體重變輕、食欲變差等狀況，要小心是否為大腸癌，因部分大腸癌患者腫瘤位置長在直腸，也會出現腹瀉、解便解不乾淨的困擾。民眾應先做相關檢查，排除其他疾病，不要自認為腸躁症而未就醫，錯過黃金治療期。不過，若已排除其他疾病可能，腸躁症即使久未治療，並不會演變為大腸癌。

別亂吃、多運動

治療大腸激躁症不一定要吃藥，朱光恩表示，維持良好生活作息才是重點，包括飲食定時定量、兩餐不要隔太久、避免「亂吃」冷熱交替食物、酸辣不忌口、暴飲暴食等；更應戒酒、戒菸，適時補充優質益生菌、酵母菌；曬曬太陽、多運動，紓解壓力，遠離大腸激躁症。

腸道壞菌多 誘發腸躁症

新光醫院營養師許為捷表示，誘發腸躁症原因多與情緒壓力有關，像社經條件、地位較佳者，生活壓力大、工作繁忙、容易緊張者等都是好發族群。此外，若腸道菌叢改變，壞菌變多，也會誘發腸躁症。

針對3種類型腸躁症，飲食建議也有所不同。腹瀉型可多吃水溶性纖維，協助將腸道多餘水分吸出，例如秋葵、木耳、柑橘類等；便祕型則多攝取水分及蔬菜，增加排便順暢；混合型飲食避免高油、高鹽，少吃洋蔥、甘藍、氣泡水、含山梨糖醇成分的口香糖等，以避免脹氣。也應少喝咖啡、茶、酒。

歐美許多研究證實，運用「低FODMAP飲食法」，可改善腸躁症症狀。FODMAP食材攝取過多，無法在小腸被吸收而進入大腸，帶入水分造成腹瀉，一旦經過腸道細菌發酵，會產生氣體並引起腹脹、腹痛。因此腸躁症患者在症狀出現時，應暫時避開FODMAP飲食，例如小麥、牛奶、蜂蜜、芒果、豆腐等，待症狀緩解後再少量攝取。

低FODMAP食物 改善腸躁症。資料來源／許為捷 製表／許政榆
低FODMAP食物 改善腸躁症。資料來源／許為捷 製表／許政榆

便祕 咖啡 腫瘤

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