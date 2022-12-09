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料理海鮮小心刺傷 手腫脹險喪命 原來是「這細菌」感染

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

秋冬是大啖海鮮的季節，味道鮮美又富含蛋白質，不過在接觸海洋生物的時候要留意，若不慎被刺傷，可能感染海洋弧菌，遭感染後病程相當快速且有致死的可能。近日南投醫院便收治兩件海洋弧菌感染之案例，不小心被刺傷後，傷口小，卻開始紅腫痛，短短幾小時迅速蔓延演變壞死性筋膜炎，送醫後住院經清創及抗生素治療後，皆保住性命，順利出院。

小心創傷弧菌 多存海中生物

創傷弧菌(Vibrio vulnificus)滋長在海洋中因此又稱海洋弧菌，當吃進含有創傷弧菌而且沒有煮熟的海鮮，或是被海中生物刺傷、還是在海邊被礁石或尖銳物割傷或身上的傷口接觸到海水等都有被感染的風險。

但並非所有人接觸到創傷弧菌就會遭到嚴重感染，慢性肝病、癌症糖尿病患者等免疫力不佳的族群是被感染的高危險族群。

侵入組織感染 引發敗血症

衛福部南投醫院整形外科呂明暐醫師指出，壞死性筋膜炎是因為細菌入侵皮下組

織和筋膜所引起的急性壞死性軟組織感染，可能引發敗血症導致死亡。海洋弧菌便是導致壞死性筋膜炎的成因之一，患者遭感染時患部可能出現腫脹變色、發熱及疼痛，而且症狀會快速擴散蔓延，並且出現潰瘍、水泡，若未即時處置，持續往深層筋膜侵犯可能需截肢來保住性命。

感染進展快速 短時間恐要命

呂明暐醫師表示，海洋弧菌引發的感染進展相當快速，患者可能會在短時間內發生嚴重的壞死性筋膜炎與敗血症或菌血症，有截肢風險且死亡率高。患者住院期間除了給予抗生素治療外，會依患部狀況安排數次清創手術

呂明暐醫師提醒，高危險族群應避免生食海鮮，料理時也應留意，若懷疑遭感染應盡速就醫，把握治療的機會。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55991

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