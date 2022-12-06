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男下咽癌痊癒又罹食道癌前病變 一關鍵及時發現治癒

記者賴香珊／南投即時報導
南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光為患者施予食道電燒照。（南投醫院提供）
南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光為患者施予食道電燒照。（南投醫院提供）

台灣南投一名林姓男子就醫診出下咽癌，才治癒後又罹患食道癌前病變，所幸有回診追蹤，及時發現並燒除癌前病變組織，才防止惡化成食道癌。醫師建議，頭頸癌與食道癌具高關聯性，若有頭頸部癌應盡早接受胃鏡篩檢，有利及早發現治療。

衛福部南投醫院指出，59歲林男有抽菸、喝酒及嚼檳榔的習慣，因喉嚨疼痛，且有異物感，因此就醫，未料診斷罹患下咽癌，經過放射治療後，病況已經痊癒，數個月後按照慣例回診追蹤，並安排胃鏡檢查，未料卻發現食道癌前病變的情形。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光說，口腔癌、下咽癌等頭頸部頭頸癌，與食道癌有很高的關聯性，當時為該名患者執行內視鏡檢查，使用「魯格氏液」染色協助判讀，意外後發現食道癌前病變，若放著不管，很有可能進展成食道癌。

黃耀光醫療團隊對林男施予食道射頻燒灼術，成功燒除癌前病變組織，防止病情惡化進展成食道癌，他說，食道射頻燒灼術對早期病變是項相對安全又能夠有效去除的選擇，電燒較不會出現穿孔或狹窄等併發症，但僅適合處理較表淺的病變。

而食道癌初期症狀不明顯，當患者出現吞嚥困難、聲音沙啞等症狀時，多已是中晚期，大幅降低存活率，因此建議應民眾平時應養成良好生活習慣，均衡飲食，適度運動，定期安排篩檢，不抽菸、嚼檳榔、少飲酒。

黃耀光也提醒，抽菸、酒精與檳榔是頭頸部癌的高危險因子，曾罹患頭頸癌的患者，別輕忽罹患食道癌的可能性，接受胃鏡檢查；反之，曾確診食道癌的患者建議應安排口腔、鼻咽、口咽、下咽、喉等頭頸部癌篩檢，有利於及早發現治療。

篩檢 併發症

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