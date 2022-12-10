一吃飯就胃痛 竟是「膽結石」害的

一吃飯就腹痛，要懷疑可能膽結石在作怪，若慢性發炎，也可能引起胰臟炎，罹癌風險高。（Getty Images）

「我從高中到現在，常吃完飯就胃痛」。一位30幾歲女病人以右手摸著上腹痛苦地說。台北新光醫院健康管理部主任朱光恩心想，胃痛20年太怪了，安排她做腹部超音波，果然問題不是胃，是一堆膽結石導致慢性發炎引起疼痛。

開刀清除結石後檢查發現，膽囊經過結石長期摩擦，慢性發炎到出現癌化跡象，若未經處理，就會演變成膽囊癌。

約七、八成膽結石病人是無症狀的，朱光恩表示，通常是做了超音波檢查才會發現，如果長期都無症狀，也不會一吃東西就痛，就沒有開刀取石的急迫性，病人可選擇和膽結石和平共處。不過，病人要有「某天可能急性發作」的心理準備。

常吃高脂食物 膽囊負擔大

三成有症狀的膽結石病人，可分為症狀嚴重的急性發炎病人、症狀輕微的慢性發炎病人。朱光恩分析，急性發作最常見的誘發因子是「大吃大喝」，因為膽汁是用於消化油脂的消化液，當人吃了大量高脂食物，膽囊會努力收縮、排出大量膽汁，但原本有結石問題者，這時膽囊可能會不堪負荷、發炎抗議。

朱光恩指出，膽結石急性發作，常會同時出現「高燒、右上腹劇烈疼痛、黃疸」三種症狀，很容易診斷。要注意的是，很多病人以為皮膚發黃就是黃疸，其實這較不準，應該看眼白是否變得偏黃。若是發生在體弱的老人家，來勢洶洶的全身性感染可能會導致死亡，不可輕忽。

這位女病例屬於慢性發炎的膽結石，容易被忽略，牽連出胰臟、癌化等大問題。「一吃飯就腹痛，要高度懷疑膽結石」。朱光恩說，當人吃東西，膽囊就會反射性地收縮，這時如果碰到了結石，可能會輕微疼痛，也會導致膽汁分泌得比較不好、消化不良，常見腹脹、打嗝、放屁等症狀，病人常誤以為是胃痛，照胃鏡仍找不到原因。

膽結石進膽管 恐波及胰臟

「如果有一顆膽結石進到膽管，可能會波及到胰臟」。朱光恩指出，膽管鄰居就是胰臟，膽管和胰管在壺腹這個部位是相連的，膽結石跑進膽管，就可能堵住胰管，導致急性胰臟炎。膽結石的慢性發炎，也可能引起慢性的胰臟炎，即便症狀輕微，但長期發炎久了，這些部位罹癌的機會就高了。

為防患未然，應該把石頭清掉。朱光恩說，除了超音波，也會做核磁共振造影確認結石位置。如果膽囊、壺腹都有結石，會分兩段手術 治療，首先利用逆行性的胰管膽管內視鏡，清除在壺腹的結石，再利用腹腔鏡把膽囊裡的石頭拿掉。分兩段手術處理可讓腹部的傷口最小化，不必為了取壺腹的石頭而畫開肚皮。

沒空喝水吃飯 罹病風險高

預防膽結石產生，得先掌握造成結石的主要原因。朱光恩指出，三個生理因素和兩個行為因素，都會增加膽結石產生機會。水分太少、膽固醇過高、地中海型貧血導致的膽紅素過高等生理因素，都會導致膽汁太濃稠，容易在膽囊中生成結晶，進而變成結石。

沒空喝水、沒空吃飯的人，罹患膽結石的風險高。

朱光恩建議，規律運動、多喝水、低糖低油高纖飲食、定時吃飯，都是預防膽結石的重點，有地中海型貧血或膽結石家族史的人必須更認真執行。多喝水和定時吃飯可避免膽汁黏稠，低油低糖飲食和規律運動有助於降低膽固醇並促進新陳代謝，高纖飲食則有助於排除多餘的油脂。