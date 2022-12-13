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思覺失調症 長效針改善用藥習慣

趙容萱
思覺失調症發病前五年是黃金治療期，若任意斷藥，復發風險將是穩定治療者的5倍。(Getty Images)
思覺失調症發病前五年是黃金治療期，若任意斷藥，復發風險將是穩定治療者的5倍。(Getty Images)

台灣中山醫學大學附設醫院精神科主任朱柏全說，一名女子在高中二年級成績突然從班上前五名變倒數，上課莫名流淚，嚴重到無法自己洗澡，就醫確診為思覺失調症，她在親友和醫護照護下病況穩定，並考取護理師執照，近兩年在長效針幫助下保持穩定不復發，以專業照護病患圓夢，翻轉人生。

朱柏全說明，長效針劑具有改善病友用藥習慣，降低4成急診、6成住院、約6成4的半年內再住院，以及4成死亡風險等風險。臨床常見病友誤解病重才需要打針、誤會物副作用大，其實病友經醫師評估後，使用長效針劑，大部份患者一個月回診打一次長效針，可穩定控制病況，恢復正常生活與工作。

中山附醫院長蔡明哲說，思覺失調症是大腦生病的精神疾病，病發後的頭5年為黃金治療期，能使大腦維持基本的運作與功能，若任意斷藥，復發風險將是穩定治療者的5倍，更可能導致腦部不可逆的損傷惡化。

以台灣為例，病友預估14萬人，盛行率約0.6％。病友易因秋冬日照縮短，影響褪黑激素與血清素分泌，以及氣溫變化導致情緒波動復發，呼籲民眾多留意周邊親友，若出現精竟、情緒異常，應盡早就醫，不僅有助控制病況，有機會回歸社會貢獻己力，照顧者的壓力也能減輕。

朱柏全說，思覺失調症常見表現，包括妄想、幻覺、幻聽，莫名動機缺乏、社交意願低落、情緒憂鬱等，多數病友缺乏病識感，錯失治療黃金期。對此，民眾可以善用「疑似精神病前期簡易自填量表」，花1分鐘快速回答15個思覺失調症早期徵兆，只要符合條件，代表有較高的思覺失調症風險，建議盡快諮詢精神科醫師。

中山醫學大學精神醫學科主任張正辰說明，造成思覺失調症的主要原因，包括側腦室體積變大、海馬迴萎縮、多巴胺過度分泌導致灰質快速流失等。許多人將它視為「中邪」或「卡到陰」，其實觀念錯誤。隨著醫療技術進步，病友只要能夠早期發現、穩定且持續地治療，仍有機會回歸正常的工作和生活。

朱柏全說明，研究顯示，思覺失調症病友的就醫和用藥規律性最差，出院半年未按期回診的比例約2成，未規律用藥者高達近6成，且中斷時間越長，病友急性復發與再住院的比例也越高。政府為提升思覺失調症病友用藥順從性，將長效針納入健保，並新增獨立預算與獎勵措施，鼓勵臨床醫師優先處方長效針劑。

醫學 健保 預算

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