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忽視腸胃不適恐成癌 定期吞「膠囊」照胃鏡及早治療

健康醫療網／記者吳儀文、蔡誠報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

現在社會步調緊湊，胃不舒服對許多人來說見怪不怪，像藝人許鈞鈞就分享到，她工作時習慣不吃東西，等到一收工就瘋狂的吃，20幾歲時就開始有胃不舒服的問題，後來早上還會因此痛醒，等到她發現胃痛的時間愈來愈長時才決定做檢查。

「這些」不能放任不管

胃不舒服許多人會歸因於工作忙碌、三餐不正常、壓力等，因此常常忽視不處理。輔大醫院胃腸肝膽科醫師林暘朝提到，胃痛本來就是一個很常見的症狀，門診也有很多人因為胃痛來就診，但如果症狀長久不癒就要有警覺，另外貧血、解黑便、體重嚴重減輕等症狀，都是臨床上的警訊，民眾需要特別注意，如果又合併胃痛，建議要做內視鏡進一步檢查。

但一想到胃部內視鏡檢查要從咽喉放入管子並在食道、胃中移動，檢查後還會有些不適感，許多人就怯步，導致治療延誤。想要做全身麻醉胃鏡避免這些不舒服，但又擔心麻醉風險，林暘朝醫師表示，有些人年紀大、心臟、肺部不好，尤其老人家麻醉風險比較高，不適合麻醉，這些病患就可以選擇膠囊胃鏡，不需要擔心麻醉風險，以及呼吸道、心臟方面的問題。

膠囊胃鏡鏡頭直徑大概是1公分左右，大小跟魚油一樣，放到舌根後配水吞下去就可以開始檢查，林暘朝醫師表示，整個檢查過程中蠻舒服的，不會像傳統胃鏡一樣，有大概一公分直徑的管子一直卡在咽喉，不時的刺激嘔吐反射。

藝人許鈞鈞也分享到檢查的過程，只會覺得喉嚨有點癢癢的，不過等鏡頭進入胃後就消失了，而且過程中可以直接跟醫生做立即性的討論，透過內視鏡的監測螢幕可以立刻看到自己胃部的健康狀況。

此外，膠囊胃鏡能藉由磁控牽引停留在胃中空位置，檢查過程中能更靈活、舒適的移動鏡頭，減少許多不適與害怕，林暘朝醫師呼籲現在檢查技術以及器材都有進步，民眾一定可以選到適合自己的檢查方式，應及早診斷、治療，避免病情延誤。

【延伸閱讀】

半夜「胃食道逆流」難入眠？醫：墊高枕頭、向左側躺

怕痛不敢照胃鏡？　免驚！還有這選擇

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56032

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