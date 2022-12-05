跑馬拉松扭到腳竟久久不消 當心蹠跗關節韌帶拉傷

30歲男子向大里仁愛醫院骨科運動醫學特別門診求診，照X光發現跗趾關節開離 。（大里仁愛醫院提供）

台灣30歲男子參加馬拉松比賽踩空跌倒，右腳掌疼痛腫脹，腳底瘀血送急診，吃了止痛藥也抬高冰敷、休息，3周後仍不見緩解、一踩就痛，經向大里仁愛醫院骨科 運動醫學特別門診求診，發現是腳掌蹠跗關節 韌帶受傷，經微創鋼釘固定手術 治療及6周石膏保護，終於回歸日常生活，健步如飛。

大里仁愛醫院骨科部長、醫師黃贊文說，台灣棒球選手王建民2008年為紐約洋基棒球隊效力跑壘時，右腳掌蹠跗關節韌帶拉傷，引起球迷熱議。蹠跗關節是足弓穩定重要關節，如拱橋基石，許多韌帶附著在上面。蹠跗關節韌帶拉傷常發生在高能量的外傷或運動傷害。若蹠跗關節變寬或排列不整齊變形應盡早手術復位，以免影響足部功能。

大里仁愛醫院運動醫學中心醫師劉永川說，蹠跗關節受傷中年男性較多，會有嚴重的疼痛並且無法負重站立。蹠跗關節韌帶受傷不易發現，若沒有盡早處理，會造成足弓塌陷，影響行走功能，甚至日後關節退化產生關節炎。民眾若持續腳掌疼痛、腫脹無法站立，需積極尋求專業骨科醫師進一步詳細的評估。