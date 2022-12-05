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心導管手術常見病患恐慌 「守心神曲」有妙用

記者周宗禎／台南即時報導
心導管手術常見病患恐慌，奇美醫院「守心神曲」有妙用。（記者周宗禎／翻攝）
心導管手術常見病患恐慌，奇美醫院「守心神曲」有妙用。（記者周宗禎／翻攝）

心導管手術常見病患術後觀察期因傷口不適焦慮恐慌，不斷按病房緊急鈴、連帶造成醫護坐立難安。奇美醫學中心9月引進「守心神曲」，播放特定音樂輔助照護，5日發表評估報告，認為舒緩音樂提升照護品質、減輕醫護負擔成效不錯。

護理部3C(心臟內科)加護病房護理長 楊濘綺舉例：59歲林先生經診斷急性心肌梗塞，心導管手術後轉加護病房觀察，看著又痛又麻、又發紫又帶著止血加壓器的左手腕擔心不己，不停問護理師「我的手這樣正常嗎？」「我的手會不會廢掉？」

經護理團隊提供舒緩音樂轉移注意力、定時訪視協助掌握自身狀況，患者成功放鬆心情、降低焦慮恐懼。

影片來源：YouTube

奇美3C加護病房統計近兩年心肌梗塞執行心導管手術年平均1700件。術後止血器直接壓迫在動脈傷口止血，易造成肢體疼痛、麻木、發紺等不適感，不了解加壓需等待時間，時常不斷求助護理師，造成雙方身心疲憊。

詢問病患多不知為何需使用止血加壓器，止血加壓過程的疼痛不適如何解決、這些症狀是否正常。因而團隊9月起以緩解病人焦慮為改善目標，依評估時間剪輯舒緩音樂，製作15至30分鐘的神曲組合，讓病人藉由聆聽音樂放鬆心情與轉移注意力，也讓護理師藉音樂精準掌握探視時間。

護理師訪視時間表同步配合音樂時間提醒，第一個小時每15分鐘4次、後續三個小時30分鐘4次，讓病人知道只要音樂結束，護理師即會主動前來評估術後傷口，並將評估結果告知病人，增加自我照顧掌握度。

經由音樂放鬆病人心情後，追蹤病人反應都能減少疑問、舒緩緊張情緒，確實安心許多；護理師在整體照護流程可以明顯發現病人術後焦慮降低不少，且不再頻繁按緊急鈴，減少奔波的次數及時間與照護壓力。

心導管手術常見病患恐慌，奇美醫院「守心神曲」有妙用。（記者周宗禎／翻攝）
心導管手術常見病患恐慌，奇美醫院「守心神曲」有妙用。（記者周宗禎／翻攝）
心導管手術常見病患恐慌，奇美醫院護理部團隊挑選的「守心神曲」有妙用。（記者周宗禎...
心導管手術常見病患恐慌，奇美醫院護理部團隊挑選的「守心神曲」有妙用。（記者周宗禎／翻攝）
心導管手術後常見病患因疼痛、腫脹恐慌，奇美醫院「守心神曲」有妙用。（記者周宗禎／...
心導管手術後常見病患因疼痛、腫脹恐慌，奇美醫院「守心神曲」有妙用。（記者周宗禎／翻攝）
心導管手術後常見病患因疼痛、腫脹恐慌，奇美醫院「守心神曲」有妙用。（記者周宗禎／...
心導管手術後常見病患因疼痛、腫脹恐慌，奇美醫院「守心神曲」有妙用。（記者周宗禎／翻攝）

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