「雷神」恐失智引關注 音樂療法助患者「闖出迷霧」

（圖：健康醫療網提供）

39歲的「雷神」克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）日前宣布因罹患阿茲海默症 的機率高出一般人8至10倍，暫別影壇，引起全球震驚。BBC報導，雖然失智 症患者經常覺得自己「困在迷霧」，但研究人員表示，創作以及聆聽音樂可以幫助他們重新回到當下、感受人生。

克里斯漢斯沃近日在紀錄片中《Limitless》透露，自己從父母遺傳到2個ApoE4遺傳基因，導致他罹患阿茲海默症的機率是一般人的8到10倍。大約僅2至3%的人口帶有2個遺傳基因。他坦言這是他「最大的恐懼」，決定息影一陣子好好陪伴家人。

失智症會影響人的記憶、思考及與他人交流的能力，且會帶給患者與照顧者壓力。然而，音樂治療可以喚起患者久遠的記憶，提供了藥物與生活干預等其他治療無法給予的價值。音樂對記憶力的深遠影響，尤其是對失智症患者的記憶力，近年來越來越受到研究人員的認可。

失智症人數2040年將增加近一倍

據BBC報導，英國 約有90萬人患有失智症，預計到2040年將增加近一倍。紀錄片《失智症、音樂和我們》（Dementia, Music and Us）跟隨了曼徹斯特室內樂團及其首席長笛演奏家亞米娜荷賽的作品。為一名專業音樂治療師，亞米娜在英格蘭西北部帶領一個稱為「改變生活」的即興音樂工作坊，內容包括即興創作、唱歌以及創作音樂和歌詞。

62歲的基斯泰勒（Keith Taylor）在53歲時確診「額顳葉癡呆症」，他是英國4.2萬多名不到65歲的失智症患者之一。當得知罹患失智症時，基斯與多數患者一樣難以接受現實，「你就像在一個松林裡，所有的樹都呈網格狀和塊狀，你正在穿越松林，而且天色漸暗、薄霧升起，人好像被迷霧抓住，我很焦慮。」

基斯持續參加為失智症患者量身定制的音樂治療活動，他表示，這些活動讓他露出微笑、享受生活，發揮出最好的一面。基斯的老伴瓊表示，這些課程改變了他們的生活，自從參與即興音樂工作坊後，他們更進一步拓展參與其他團體活動，覺得很棒。

英國文化價值中心研究人員蘿賓道倫（Robyn Dowlen）博士，正在研究音樂創作對失智症患者的微觀體驗，「即興創作音樂對失智症患者特別重要，尤其是建立自信和自尊。」

原文出處：

https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-63703878

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55982

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