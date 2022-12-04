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打排卵針會變胖？ 生殖醫：食慾可能增加、水腫

記者鄒尚謙／台北即時報導
有女性擔心，打了排卵針後會變胖，醫師表示，打排卵針後確實會因為雌激素升高，僅造成短期水腫，不會造成肥胖。 （圖／Ingimage）
有女性擔心，打了排卵針後會變胖，醫師表示，打排卵針後確實會因為雌激素升高，僅造成短期水腫，不會造成肥胖。 （圖／Ingimage）

晚婚成為現代人的趨勢，許多女性為了讓自己保有育兒的選擇權，因此進行凍卵。不論人工受孕、試管嬰兒或是凍卵，透過施打「排卵針」來幫助取得卵子。但也有女性擔心，打了排卵針後會變胖。不過，醫師表示，打排卵針後確實會因為雌激素升高，但只是短期水腫，不會造成肥胖

台灣食藥署說，注射型排卵藥品主要作用為培育更多卵泡成熟，主要成分為濾泡刺激素（FSH）及黃體化激素（LH），排卵反應間接會使體內雌激素升高，然而雌激素會促使鈉和水在體內滯留，造成暫時性的水腫。

國泰醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫說，進行人工生殖時會打排卵針增加卵泡數量，以取得較多的卵子，通常多在8至14天的短期使用期間內，荷爾蒙的效應不會造成體重增長；長期的賀爾蒙分泌，如懷孕，才可能造成體重上明顯的增長。

不過，賴宗炫也說，部分女性施打排卵針後，可能因為雌激素短期濃度升高，食慾增加、胃口變好，因此吃得較平時多一些，讓體重稍稍增加，但不是因為打排卵針就造成體重增加，臨床上也沒有明顯的統計顯示。

為增加受孕機率，取出的卵子是否愈多愈好？賴宗炫提醒，可取出的卵子數量多，代表卵巢儲能較好，與年紀、個人體質有關，但用藥過量可能過度刺激卵巢，造成卵巢過度刺激症候群，因此仍要與醫師討論，平衡適度的劑量即可。

食藥署指出，卵巢過度刺激症候群，會產生少尿、腹脹、口渴、呼吸困難或喘促，嚴重併發胸腹腔積水、肺栓塞與呼吸窘迫症候群，甚至出現血栓等副作用，所以需經不孕症專科醫師適切之診斷及評估，給予適當之劑量，以避免用藥相關安全疑慮。

至於，使用排卵針等賀爾蒙藥物，是否造成未來罹患婦癌的機率增加？賴宗炫表示，排卵針目前問世使用44年左右，根據許多長期研究顯示，並不會增加罹癌風險。

賴宗炫說，賀爾蒙藥物屬於處方用藥，切勿自行透過不明通路購買，用藥不慎可能造成血栓風險增加，特別對年輕、具家族史的女性來說，務必要留意。

醫學 肥胖

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