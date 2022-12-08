易胸悶、昏厥 竟是心臟天生少一瓣膜

高醫副院長羅傳堯（中）率領心臟醫療團隊，與病人和家屬共享高難度診斷的心臟疾病治療成果。（記者徐如宜／攝影）

67歲新竹菇農古先生，160公分高、只有45公斤，近年常感到疲憊、腳底發涼，曾因心臟病 裝置支架，今年7月到親戚家中做客突然昏倒送醫。後來輾轉到心臟外科求診，檢查發現他主動脈瓣比正常人少了一瓣，同時合併嚴重狹窄，導致心臟衰竭，進行「開心」手術 後，心臟功能恢復，一個月胖了5公斤。

台灣高醫副院長羅傳堯表示，有些非典型、先天性雙瓣狹窄合併心臟功能低下者，常因沒有嚴重的鈣化與足夠的壓力差，病症不明確。像古先生曾在別家醫院接受診治，症狀仍沒有改善；後經高醫心臟內科、心臟外科聯手診斷，由心臟血管內科檢查室主任李香君使用解剖智慧功能的心臟超音波系統，搭配藥物刺激負荷量測，以及心電圖同步電腦斷層分析等檢查，才獲得明確的診斷。

先天性主動脈雙瓣 僅2%人有

高醫心臟外科主任蔡峯鈞表示，一般人的主動脈瓣膜構造有三瓣，只有2%是雙瓣，屬於先天性病變，在胚胎時期就產生。

古先生即是少數先天性雙瓣型，在年輕時通常沒有症狀，隨著年齡增長、血流經過造成亂流，慢慢造成瓣膜病變。患者曾在外院裝置過心臟支架，但呼吸急促的症狀並沒有改善，加上傳統超音波與心導管檢查因為心臟功能低下無法造成足夠壓力差，而不符合目前主動脈瓣膜手術適應症，以致於病情持續惡化，還發生昏厥的現象。

茹農古先生（左）罹患「先天雙瓣性主動脈瓣併嚴重狹窄」，與女婿（右）感謝高醫團隊的救治。（記者徐如宜／攝影）

心臟內科主任林宗憲指出，主動脈瓣狹窄是可能造成猝死的疾病，尤其出現心臟衰竭時大約只能活一年半，需要心臟內、外科聯手診斷治療。

心臟醫療團隊先為古先生再次施行心導管檢查，檢視之前裝置的支架並沒有發生顯著阻塞，確認其心臟功能不佳並非冠狀動脈病灶所導致。但因其左心室射出分率指數 只剩22%，正常為50%，因此心導管所量測的主動脈瓣膜的壓力差值並不顯著。

心臟內外科聯合精準診斷出「先天雙瓣性主動脈瓣併嚴重狹窄」為其心臟衰竭的主因。古先生接受外科瓣膜置換手術後一星期即順利出院，困擾許久的心衰竭症狀明顯獲得改善，生活品質也獲得改善，體重一個月內已從45公斤增加到50公斤，也不再怕冷了。

蔡峯鈞強調，不是所有主動脈瓣狹窄都會發生鈣化，或有明顯壓力差；有些較年輕的病人雖有先天雙瓣性主動脈瓣，但鈣化不嚴重，而是纖維化造成狹窄。尤其心臟功能低下者，會因無法產生足夠壓力差，低估瓣膜狹窄的嚴重度，延遲診斷與治療。