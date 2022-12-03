易感冒、皮膚癢是「免疫力」變差的警訊 3招找回健康體質

(取材自健康醫療網)

每到換季就感冒、皮膚癢，甚至出現帶狀皰疹（皮蛇症狀），其實這些都跟免疫力 失調有關。

在疫情期間，大家都知道免疫力很重要，但免疫力可不是越高越好。台知名醫師陳炯瑜說明，可以想像免疫力就像一個蹺蹺板，只要一邊過高或過低就會失去平衡，只有維持在平衡狀態才能發揮保護功效，幫我們抵擋外來的病菌。

導致免疫失調的原因有很多，比較常見的像是長期壓力大、飲食不均衡或是運動量不足，另外像是先天的遺傳以及內分泌失調也都可能讓免疫失調。而長期的免疫失衡會導致身體出現慢性疲勞、腸胃不適、容易過敏或皮膚炎等問題，雖然這些看似都是小毛病，累積下來可能演變為較嚴重的疾病問題，因此千萬不能忽視免疫失調的問題。

陳炯瑜醫師分享，想要替自己打造免疫好體質，可以從以下三點開始做起：

一、攝取好油脂，降低身體發炎：Omega-3不飽和脂肪酸，可以幫助調節身體自由基平衡，減少發炎環境，調節免疫力。

二、補充維生素A：維生素A可以幫助強化呼吸道黏膜健康，幫助免疫細胞產生。日常可以補充攝取像是豬肝、紅蘿蔔、地瓜等等。

三、紓解壓力：長期的壓力會導致免疫功能降低，因此建議可以找到屬於自己的紓壓方法，像是冥想、運動或聽音樂等等，定期釋放壓力。

如果希望更進一步打造好體質，建議要從了解自己的身體狀況開始！可以透過「微型健檢」的方式，相較於傳統健檢，時間更短且不需穿脫更衣。主要透過四大檢測 ：免疫檢測、自律神經檢測、血管彈性檢測、血液尿液檢測，全盤檢視健康狀況，協助找出全身健康亮燈警訊，即刻了解檢測結果，從心理到生理一網打盡。

陳炯瑜醫師分享，在診間遇過一位中年婦女，一直找不到失眠的原因，透過微型健檢發現，是因為交感神經長期處於興奮的狀態，找到原因後，經由衛教指導，慢慢地調整作息後，她就能正常入睡，也擁有更好的睡眠品質了。

預防勝於治療不只是一句口號，而是要在生活中落實，預防疾病危機最重要的是先掌握自身健康狀態，透過定時的健康檢查，才能及早找出疾病或需要保養的部分，為自己打造健康好體質。

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資料來源：健康醫療網

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