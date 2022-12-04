她畏光誤以為是白內障 乾眼症除了「乾」還有6症狀

（圖：健康醫療網提供）

【健康醫療網／記者吳儀文報導】許小姐一年半前嚴重畏光，出門需要戴墨鏡，連看電視都有困難，去醫院檢查，醫師認為是白內障，而後至台北榮總眼科部范乃文醫師門診求治，檢查發現根本不是白內障，而是蒸發型乾眼症合併角膜神經病變。范乃文醫師表示，乾眼症的症狀變化極大，並非只以「乾」為表現。

乾眼症分成3大類

乾眼症依成因可分為缺黏液、缺水和蒸發型（缺油型）乾眼症三大類，若結合兩種以上的原因則為混和型乾眼症。范乃文醫師表示，依照國際組織的定義，乾眼症是眼表無法受到穩定的淚膜保護導致眼睛有不適的症狀，可能伴隨眼表細胞受損與一定程度的發炎反應。

因此，乾眼症並非只有眼睛乾澀的症狀，范乃文醫師指出，乾眼症還會有眼睛痠澀疲勞、眼睛紅腫癢、有異物感或灼燒感、怕風畏光、間歇性視力模糊、反射性流淚、有分泌物等，這些都是乾眼症的症狀。

脈衝光可有效改善症狀

北榮眼科部主任陳世真指出，美國眼科醫學 會2020年統整國際研究結果，已確認脈衝光可有效改善蒸發型乾眼症患者的乾眼症狀、淚膜穩定度與眼瞼板腺功能；日本 研究也顯示，脈衝光治療對於混和型乾眼症（合併缺水與蒸發型乾眼症）也有一定效果，但無法改善淚水的分泌、眼瞼板腺型態，而對於乾眼症引起的眼角膜破損的治療效果尚待評估。

北榮一般眼科主任陳克華提到，「乾眼症是這時代的夢靨，根據健保 資料庫統計，乾眼症人口隨著年齡增加，且逐年增加，在3C時代乾眼症不但人口變多，且有年輕化趨勢。」他強調，乾眼症看似簡單，其實是非常複雜且難處理的疾病，眼科醫師也需要有更多新武器來因應。

乾眼症治療第一步，范乃文醫師建議應先改善生活型態，養成規律的生活，飲食均衡，避免用眼過度，也可在眼睛周圍熱敷。如果沒有改善可能會使用不含防腐劑的人工淚液、凝膠或藥膏、抗發炎藥物，或是脈衝光治療。治

治療未改善需注意角膜神經病變

不過，范乃文醫師強調，如果以人工淚液或脈衝光治療乾眼症無法獲得有效改善，需注意是否有角膜神經病態性疼痛，角膜神經的病變會造成眼睛不適或畏光，若經由共軛焦顯微鏡檢查確認角膜神經異常，可使用自體血清眼藥水治療改善。

像許小姐屬於蒸發型乾眼症合併角膜神經病變，在脈衝光合併自體血清眼藥水治療後，乾眼症大為改善，畏光減少七成，角膜神經病變消失，且神經纖維密度增加。

范乃文醫師也特別提醒，民眾若疑似有乾眼症，不可坐視不管，應尋求適當的醫療幫助，避免造成眼表的長期發炎反應與潛在性眼表受損的惡性循環。

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