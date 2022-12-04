資優生變倒數、上課莫名哭泣 是大腦「生病」了

（圖：健康醫療網提供）

「最開心的事，就是看到自己照顧的病人疾病好轉！」小花是一名護理師，也是一名思覺失調症病友。小花高中時期，成績突然從班上前5名變倒數，上課時莫名流淚，社交與行為能力變差，嚴重時甚至無法獨立完成洗澡，卻渾然未意識到自己生病了，幸好班導師有所警覺，建議就醫後確診為思覺失調症。 隨後小花在親友和醫護團隊的關愛與照護之下逐漸穩定病況，且克服種種難關，終於考取護理師執照，近兩年更在長效針劑的幫助下保持穩定不復發，得以施展護理專長，用愛與關懷回饋社會，翻轉自己的思覺失調症人生。

秋冬時節 小心思覺失調症易復發

中山醫學 大學附設醫院蔡明哲總院長表示，思覺失調症是一種「大腦生病」的精神疾病。病友容易因為秋冬季節的日照縮短，影響褪黑激素與血清素分泌，以及氣溫明顯的變化，出現導致情緒波動、復發的症狀。

中山醫學大學附設醫院精神科朱柏全主任進一步表示，聽到其他人聽不見的聲音，妄想、幻覺、幻聽，莫名動機缺乏、社交意願低落、情緒憂鬱等，都是思覺失調症的常見表現，但多數病友缺乏病識感，因此錯失治療黃金期。

對此，民眾可以善用「疑似精神病前期簡易自填量表」，花1分鐘快速回答15個思覺失調症早期徵兆，只要符合條件，代表有較高的思覺失調症風險，建議盡快諮詢精神科醫師，以利早期發現，早期治療。

不是中邪、卡到陰

中山醫學大學精神醫學科張正辰主任進一步說明，大腦是一個結構複雜、各區域功能分工精細的器官。從腦科學角度來說，造成思覺失調症的主要原因，包括側腦室體積變大、海馬迴萎縮、多巴胺過度分泌導致灰質快速流失等。其他如遺傳基因、壓力等後天環境因素，也都可能導致思覺失調症發作。

許多人將思覺失調症視為「中邪」或「卡到陰」，貼上「一輩子沒得救」的標籤，但其實這些觀念都是錯的。張正辰主任強調，思覺失調症的每一次發病都會讓大腦功能傷上加傷，幸好，隨著醫療觀念和技術的進步，現在的思覺失調症病友只要能夠早期發現、穩定且持續地治療，仍有機會回歸正常的工作和生活，與正常人一樣享受多彩多姿的人生。

不過，研究顯示，在包括憂鬱症 和躁鬱症在內所有重大精神疾病中，思覺失調症病友的就醫和用藥規律性最差，未規律用藥者高達近6成，且中斷時間越長，病友急性復發與再住院的比例也越高。

朱柏全主任表示，長效針劑具有改善病友用藥習慣、醫療成效「2大好處」；幫助病友「降低4大風險」，包括：4成急診、6成住院、約6成4的半年內再住院，以及4成死亡風險等風險，但是，臨床常見病友誤解病重才需要打針、誤會針劑藥物副作用高而抗拒接受長效針劑治療，導致確診後口服藥轉換至長效針劑平均需經20年。如果病友可以在醫師評估下，優先使用長效針劑，可望締造病友穩控病況、家庭照護壓力降低和社會生產力不白費的「3贏」。

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資料來源：健康醫療網

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