膠帶封口助眠？ 抖音危險挑戰恐窒息

研究顯示，近半數美國人的「睡眠債」與日俱增，可能影響身體健康。（本報資料照片）

社群媒體「抖音」日前瘋傳以膠帶貼住嘴巴（mouth taping），以阻止睡眠期間用嘴呼吸。專家警告，膠帶封口的方式不僅無法助眠，且可能增加窒息和中風的風險。

美國南加州大學凱克醫學 院的臨床醫學助理教授達斯古普塔（Raj Dasgupta）表示：「如果病患患有阻塞型睡眠呼吸中止症，睡覺時以膠帶封嘴非常危險。只有極少數例子顯示膠帶貼嘴的好處，建議躍躍欲試者先與醫師洽談。」

阻塞型睡眠呼吸中止症（obstructive sleep apnoea）是常見卻危險的睡眠呼吸障礙，患者的上呼吸道會在睡眠期間完全或部分塌陷，導致氣流受阻而出現呼吸中止的現象。

「刺胳針呼吸醫學」（Lancet Respiratory Medicine）期刊2019年一項研究顯示，全球約有超過10億名30歲到69歲的受試者罹患阻塞型睡眠呼吸中止症，數百萬人未經診斷評估。研究當時受阻塞型睡眠呼吸中止症影響最劇烈的受試對象，依序分布在中國、美國、巴西和印度。

抖音創作者「發明」許多挑戰，但以膠帶貼嘴並非全然創新。自古以來不少人尋找在睡覺期間讓嘴巴維持緊閉的方法，因為用嘴呼吸會導致打鼾、口乾舌燥，睡醒後還會有口臭。

以嘴呼吸 影響臉型甚至腦霧

研究發現，用嘴呼吸與口腔疾病及牙齒咬合不正息息相關。美國克利夫蘭診所的醫師表示，用嘴巴呼吸的習慣往往自幼養成，而用嘴呼吸會影響幼童的臉部發展，形成臉型纖瘦和下顎內收的徵狀。罹患阻塞型睡眠呼吸中止症的兒童，也比較可能在幼童時期出現學習障礙或發生行為問題。

著有「3.3秒的呼吸奧祕：失傳吐納技法與最新科學研究的絕妙旅程」一書的「紐約時報」前記者內斯特（James Nestor）長年飽受呼吸道問題所困，他曾在醫療環境下讓醫生以矽膠和手術膠帶封住他的鼻孔10天，藉此親身實測用嘴呼吸對他身體的影響。

實驗結果顯示，以嘴呼吸的影響很快出現，不僅併發阻塞型睡眠呼吸中止症、血壓升高、脈搏變快、血氧濃度下降，甚至出現腦霧現象。

內斯特接受「美國有線電視新聞網」（CNN）訪問時說：「我們當初沒想到會這麼糟，打鼾及睡眠中止的反應非常劇烈且快速，每個人都大為震驚」。

以鼻呼吸 搭配瑜伽冥想助眠

專家表示，用鼻子呼吸是最好的方式，因為鼻腔內的纖毛可以過濾灰塵、過敏原、細菌和環境中的雜質。用鼻子呼吸也能「加濕」吸進體內的空氣，以嘴吸入的乾空氣則會刺激肺部。

達斯古普塔說：「用鼻子呼吸可透過降低一氧化氮濃度的方式控制血壓。」

此外，透過鼻子呼吸是很放鬆的一種行為，這也是為何專家普遍建議，搭配瑜伽和冥想培養睡眠情緒，而不是以膠帶封住嘴巴的原因。

專家認為搭配瑜伽和冥想培養睡眠情緒，好過以膠帶封住嘴巴。（路透）

現象１／白天嗜睡夜難眠 睡眠債與日俱增

「美國醫學會期刊網路開放版」期刊日前公布的研究顯示，近半數美國人的「睡眠債」與日俱增，長久下來可能影響身體健康。研究顯示，約30%受訪者失眠 或睡得不好，約27%受訪者白天仍昏昏欲睡，且至少46%的研究對象存在明顯的「社交時差」，即上班日與休假日的作息不一致。

這項研究於2017年到2020年3月期間，透過「美國國家健康營養調查」數據分析超過9千名20歲以上成人的睡眠數據。研究作者表示，這是史上第一次分別評估受試者在工作日與休假日睡眠習慣差異的開創性研究。 結果顯示，超過30%的成人至少欠一小時的「睡眠債」，睡眠債是指睡覺時間比身體實際所需要的時間還短，而接近10%成人的睡眠債超過兩小時。

美國聯邦疾病防治中心（CDC）表示，18歲以上成人每晚需要至少7小時的穩定睡眠才能維持健康。睡眠不足及睡眠時間不規律，則會導致肥胖 、心臟病、失智症，以及焦慮、憂鬱等情緒障礙的風險增加。

美國明尼蘇達州馬友診所睡眠醫學中心專家柯拉（Bhanu Prakash Kolla）說：「這項研究做得很好，檢視了非常龐大且具有代表性的樣本。」未參與前述研究的柯拉表示，「至少25%的人抱怨白天嗜睡且難以入眠。」

現象2／半數人存在社交時差 可能肥胖增罹病機率

此外，超過46%受訪者自述至少有1小時的「社交時差」，19.3%受訪者說至少有兩小時社交時差。

社交時差（social jet lag）又稱「社會性時差」指的是人體生理時鐘偏好的睡眠時間，與社會決定的睡眠時間有所落差。

美國哈佛大學醫學院「睡眠醫學系」的神經學教授克勒曼（Elizabeth Klerman）解釋：「上班日的睡眠時間受到社會和工作限制，休假日的睡眠才是生理時鐘真正希望你遵循的規律。」

未參與研究的克勒曼說，如果上班日和休假日的睡眠時間差異太大，「就好比你在上班期間處於有時差的狀態」。

達斯古普塔說，「工作行程緊湊加上沒有真正休息的周末活動，許多人自稱一周7天都睡不飽也不足為奇。」

社交時差若不治療，可能導致嚴重後果，包括失眠、太早醒來或過度嗜睡、白天疲勞、注意力不集中、便秘或腹瀉，且可能增加肥胖和罹患糖尿病和心臟病的機率。

「美國有線電視新聞網」建議有失眠困擾的人們，不妨透過冥想、深呼吸、漸進式肌肉放鬆等方式加速入睡並改善睡眠品質。此外，休假日最好與上班日維持同樣作息，藉此維持生理時鐘穩定運作。