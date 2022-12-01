疲倦常常累恐是「公主病」 29題自我檢測纖維肌痛症

台灣疼痛醫學會1日舉行「纖維肌痛症」衛教記者會，醫師提醒纖維肌痛症是慢性疼痛疾病，病患常有廣泛性、慢性疼痛超過3個月，患者常見疲勞、全身性疼痛、頭痛、全身僵硬等症狀，應正確就醫並進行治療。（記者許政榆／攝影）

不少人常常這裡痛、那裡痛，連爬一層樓梯都覺得累，都可能患上俗稱「公主病」的纖維肌痛症。台灣醫師提醒，這類患者身體常出現不同疼痛，包括腹痛、胸痛或筋骨痠痛，間接影響情緒問題，但時常檢查不出病因，最後放棄不願再就醫，台灣疼痛醫學 會除推出「纖維肌痛症台灣臨床處置指引」，也推出「纖維肌痛症自我檢測 」網站，病友填選29個問題，除有助醫師了解病情，醫病也能討論出最佳治療方案。

台灣纖維肌痛症盛行率約5.8%，相當約有130萬人受這樣「看不見的隱形疼痛」所苦。台大醫院麻醉部教授孫維仁表示，纖維肌痛症是慢性疼痛疾病，病患常有廣泛性、慢性疼痛超過3個月。患者常見疲勞、全身性疼痛、頭痛、全身僵硬等症狀，也可能有認知功能障礙、記憶衰退、憂鬱、焦慮等。

孫維仁表示，今年一項6國研究發現，相較中國、泰國、土耳其纖維肌痛症病友，至少1年內可被診斷出，但台灣的病友卻要花5至10年，即使台灣醫療方便，但問題未被解決，病友更加容易放棄。

台灣疼痛醫學會理事長林至芃表示，纖維肌痛患者的疼痛時常發生在全身各部位，包括腹痛、胸痛、筋骨痠痛，可能跑去看腸胃科、心臟科、復健科、骨科、神經外科，也因長期不被外界理解，多半被認為是「無病呻吟」，往往情緒低落、煩躁、影響工作表現，還可能求助精神科。

長期投入纖維肌痛症研究的臺北醫學大學護理學院教授蔡佩珊本身也是病友，她分享，一名中年男國標舞老師因患有纖維肌痛症，跳舞時會疼痛、全身僵硬、提不起勁無法教課，心中有滿滿負能量，但不好意思跟家人、旁人抱怨，無人能理解相當孤單。她表示，纖維肌痛病友若有失眠情形，也會加重疼痛強度，因而服用更多藥物，所受折磨不亞於其他病痛，期盼此疾病應被國人理解、重視。

林至芃表示，纖維肌痛症目前健保有給付藥物，僅限幾個特定專科醫師可開立，但醫師必須要鑑別診斷，若合併嚴重情緒問題、睡眠障礙、認知功能缺損，會評估病友是否符合纖維肌痛症的診斷準則。

林至芃表示，纖維肌痛症是需要長期治療的疾病，透過教育、心理、藥物、健身 四大支柱，病友即使運動會痛，也要忍著七分痛去健身，疼痛就會慢慢減少，變為五分、四分痛，跨過鴻溝後就會不斷進步，運動不管是太極、有氧、重量訓練，或是簡單易行的伸展、步行、自行車、瑜珈，都很推薦。

台灣疼痛醫學會除推出《2021纖維肌痛症台灣臨床處置指引》，專科醫師可依患者症狀及病程給予適合藥物，以及運動建議、生活型態調整、物理/心理治療等。今年也推出《纖維肌痛症自我檢測》網站，讓病友了解最新資訊，也提供病友可自主登錄纖維肌痛症量表，包括疼痛情況、記憶力及專注度、疲勞程度、頭痛、體力、睡眠、情緒等共29個生活問卷及用藥的狀況，醫病合力討論最適合方案，讓病友不再孤單。