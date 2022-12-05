曾被宣判「只能活一天」奇蹟早產兒成功慶祝1歲生日

（圖：健康醫療網提供）

英國一位早產兒赫克托（Hector）出生時僅23周，且患有腦積水、慢性肺病、視網膜病變和睡眠呼吸中止症，醫生宣判「恐只能活一天」。但這個小生命歷經15次手術 、25次送急診，至今已經活了超過一年。BBC報導，雖然這一年過得相當艱辛，但媽媽瑪莉克萊兒（Marie Clare）為兒子慶生時感動表示：「這是我一生中最快樂的一年」。

寶寶才剛誕生 醫宣告：妳要準備告別了

41歲的瑪麗克萊兒塔利（Marie Clare Tully）甫於2021年11月12日在產房迎接新生命，醫生便告知噩耗「妳要準備告別了」。

根據數據顯示，23周就出生的早產兒，只有四成比例能存活下來。赫克托不僅早產，而且有嚴重併發症 ，包括腦積水、慢性肺病、視網膜病變和睡眠呼吸中止症（entralised sleep apnoea），需要插管餵食（a feeding tube），在醫院度過了多達259個夜晚。

「他的病例很特別，也很倒楣，腦袋裡的分流管一直堵住。」瑪麗克萊兒僅親了一下寶寶，赫克托就立刻被送往保溫箱，「不能跟寶寶待在一起，我覺得很沮喪、心碎，因為我們不能在關鍵時刻陪在他身邊。」

當時受限疫情，寶寶出生後40小時內，爸媽都不能探望這個小生命。直到寶寶的COVID 19檢測 呈現陰性，全家人才得以見上一面。2天後才能短期探望、5天後終於可以日夜陪伴寶寶。此時，赫克托只有爸爸的一個手掌那麼大。

經過院方照料，42天後，醫生將赫克托的呼吸器取下，並告知他可以存活。瑪麗克萊兒表示：「當我聽到這個消息時，我的靈魂深處發出哀號，我無法用語言表達，那是世界上最美妙的感覺，雖然往後還有一段好長的路要走，但他能活下來真是太棒了。」

腦積水併發症 動手術15次、送急診25次

赫克托出生後逾5個月的時間都住在醫院接受治療，直到2022年4月終於可以回家。不過，由於腦積水對大腦造成的損傷引發多種症狀，赫克托至今仍頻繁往返醫院，一年內動過15次手術、送急診多達25次。

儘管心裡很煎熬，但瑪麗克萊兒認為：「我覺得他是最幸運的人，他很有趣，給很多人帶來了快樂。我為他感到驕傲。他是一個奇蹟，他超越了奇蹟，我為他感到驕傲。」

從醫生、護士、看護、工作人員等，醫院裡的每個人都為赫克托加油打氣，宛如一個大家庭，瑪麗克萊兒又驚又喜，「因為每個人積極祈禱，他才得以度過難關，我們灌注所有的愛、喜悅和希望，讓他完全感到寵愛。這些日子過得很艱難，他腦袋裡有引流管，我不能抱他，但他在醫院得到的照顧，好到令人難以置信。」

皇家兒童和青少年醫院邀請赫克托一家人參與今年的聖誕點燈儀式。愛丁堡兒童醫院慈善機構主任皮帕約翰斯頓（Pippa Johnston）說：「這一年艱難的令人難以想像，赫克托和他的家人展現出這麼多力量，鼓舞人心，赫克托在任何意義上都是真正的英雄。可惜的是，現實中一些家庭得在醫院裡度過聖誕節，雖然我們無法消弭他們的痛苦，但我們可以為他們帶來快樂，讓病患與家屬不會錯過美好的節日。」

流產再懷孕風險高 全家人熬過艱辛的一年

瑪莉克萊兒3年前曾經流產過，因此懷上赫克托的風險很高，她坦言：「當我劇烈陣痛去醫院時，醫生告知我正在分娩。我不承認，並試圖隱瞞分娩的痛苦，因為我非常不希望他這麼早出生。」

她回憶說：「醫護人員說早產兒若不到23周，存活的機會非常渺茫，我看了看手錶，還有1分鐘就到半夜，所以我再堅持1分鐘，寶寶就會滿23周了。」1小時14分鐘後，赫克托到這個世界上來了。

瑪麗和41歲丈夫安格斯（Angus）是費蒂斯公學（Fettes College）的音樂主任，雖然無法預測孩子的病情與未來的生活，但他們仍然投入與兒子相處的每一天。

如今，赫克托在整個家族的環繞下度過1歲生日。瑪麗克萊兒感性表示：「他出生於凌晨1時14分，所以我們（夫妻倆）在一年後的同樣時間在他的嬰兒床前，感謝他的到來。我們省思了他是如何堅持活下來的，我們是最幸運的人，這是我生命中最美好的一年。」

原文出處：https://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-63705516

【延伸閱讀】

「一瞑大一吋」是真的！ 醫：「睡對時間」對長高有幫助

38歲女試管得子「孕前少做1事」 險害寶寶胎死腹中

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55930

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw