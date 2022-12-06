傷口小、復原快 達文西手術 精準根除攝護腺癌

操作達文西手術。（圖：台灣嘉義基督教醫院提供）

61歲賴先生以達文西手術 完成攝護腺根除，術後恢復良好，而且沒有出現尿失禁，勃起功能也沒有受影響。醫師表示，透過達文西進行手術，不僅傷口小，也有利於保留攝護腺周遭的血管及神經，能大幅降低術後漏尿及性功能障礙問題。

台灣嘉基泌尿科醫師賴韋宏表示，賴姓病人因體檢發現前列腺特異抗原（Prostate Specific Antigen, PSA）指數異常升高，被轉介到泌尿科門診。

在問診過程中發現賴先生的父親有攝護腺癌的病史，為高危險群，經醫生詳細解說下，接受了攝護腺切片後，證實罹患攝護腺癌，所幸沒有遠端轉移的情形，經過討論後，賴先生選擇了達文西攝護腺根除手術。

醫師賴韋宏表示，攝護腺癌早期大多沒有症狀，初期也跟良性攝護腺肥大症狀難以區分。（圖：台灣嘉義基督教醫院提供）

以台灣為例，攝護腺癌名列台灣十大癌症 ，而且近幾年其發生率和死亡率逐年上升，在台灣估計一年有1萬個攝護腺癌病例，且台灣近十年攝護腺癌死亡率增加7倍之多；攝護腺癌15%與家族遺傳有關，攝護腺癌好發於50歲以上的男性，其發生與老化、家族遺傳及基因有關。

若血親在60歲前罹患攝護腺癌，本身也罹患攝護腺癌的機率高達一般人的兩倍以上，醫師建議40歲以上有攝護腺家族病史的男性都應每年定期篩檢 ，以利早期發現，早期治療。

賴韋宏表示，攝護腺癌早期大多沒有症狀，初期也跟良性攝護腺肥大症狀難以區分，因此，在台灣有五至六成的病人診斷出攝護腺癌時，已經有遠端轉移，是比較末期的狀況。想要早期發現攝護腺癌需要靠PSA和肛門指診的定期篩檢，若能早期診斷出來，經過治療後五年存活率超過九成。

賴韋宏表示，過去攝護腺癌開刀多以傳統開腹手術進行，患者下腹部會有一個20至25公分左右的大傷口，而且術中的出血量較高，術後恢復期較長，也有比較高的機率產生性功能障礙和尿失禁。