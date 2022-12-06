攝護腺肥大堵膀胱結石 雷射解決頻尿煩惱

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑說，膀胱鏡檢查後，不僅發現攝護腺十分肥大，尿道僅剩一小縫，還找到約2公分大的膀胱結石，兩者都造成頻尿原因。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

一名73歲男性最近飽受頻尿所苦，就醫發現原來是膀胱內多了2公分大結石，加上攝護腺肥大堵住尿道出口，才會經常頻尿。醫師用鈥雷射內視鏡清除結石，再透過雷射汽化手術 「拓寬」攝護腺後，才讓他免於頻尿之苦。

台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑說，患者的子女因不捨老父親被頻尿問題限制參加比賽，加上患者本身十分排斥就醫，以致病情遲未改善，每天鬱鬱寡歡，脾氣也變得暴躁。

膀胱結石 也會導致頻尿

經子女不斷遊說，終於前來就醫，詢問狀況後先安排尿液檢查，驗出難以用肉眼察覺的微量紅血球，之後超音波檢查看到一塊白色陰影。膀胱鏡檢查後，不僅發現攝護腺十分肥大，尿道僅剩一小縫，還找到約2公分大的膀胱結石，兩者都造成頻尿原因，建議手術清除。

膀胱鏡檢查發現，73歲患者的攝護腺十分肥大（右圖），尿道僅剩一小縫（右圖箭頭處）；左圖為雷射汽化手術「拓寬」攝護腺後，讓他脫離頻尿之苦。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

經以輸尿管鏡從尿道進到膀胱後，先利用鈥雷射將結石打碎取出。另再以「綠光雷射攝護腺汽化術」燒除腫大的攝護腺，拓寬膀胱出口，術後患者回診，開心表示頻尿問題明顯改善，每天不再頻頻跑廁所。

邱鴻傑說，膀胱結石與其他尿路結石如腎臟、輸尿管或尿道結石的疼痛反應並不相同；其他部位結石摩擦會刺激泌尿道神經，出現劇烈絞痛，患者第一時間即能察覺並緊急就醫。

堵住排尿 結石越滾越大

但膀胱結石除非大到完全堵住尿道，否則當結石摩擦膀胱時，大腦僅會轉換成刺激感，增加排尿收縮頻率，因而錯過治療時間。

他說，若結石小於0.5公分，有6成會隨尿液自動排出，但患者因攝護腺肥大堵住排尿，導致「小石頭滾2年，越滾越大顆」，最終在膀胱內無法排出，堵住尿道，造成尿滯流。唯有取出碎石及消除堵住尿道的攝護腺，才能徹底改善頻尿問題。

邱鴻傑說，民眾應維持運動習慣，每天攝取1500至2000cc足夠水分，以稀釋尿液並排出易結石物質或細菌等，同時也得避免憋尿、減少重鹹、重油及大魚大肉等美食 。

若本身有結石病史，每三到六個月更要定期回診，才能避免膀胱結石再度上身。