我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾權傾一時 江澤民病逝享耆壽96歲 政治生涯一次看

私募基金阿波羅聯合創辦人 遭控「淫魔」豪宅性侵女子

指頭黑斑半年未消失竟然是癌症 醫師：咬指甲也會誘發

記者修瑞瑩／台南即時報導
成大醫院整形外科醫師洪國書。（記者修瑞瑩／攝影）
成大醫院整形外科醫師洪國書。（記者修瑞瑩／攝影）

在台多年的美籍男子兩年多前發現右手小指指甲上有一塊黑斑，半年多都沒有消失，之後手術切除，傷口也遲遲無法癒合，到成大醫院檢查，才發現竟然是罕見的「甲床鱗狀細胞癌」，經過手術切除，目前追蹤半年，沒有復發的跡象。

成大整形外科醫師黃國書表示，一般指甲上如果有被碰撞到產生的烏青，會隨指甲生長慢慢往外移，但是如果是這種鱗狀細胞癌，因為附著在甲床上，就不會移動，可能慢慢變大，平常可以檢視自己的指甲，有異狀應就醫檢查。

他表示，一旦發生鱗狀細胞癌，全身可能會有多處病變，不只一處，需要長期追蹤。

由於這名患者工作時經常打字，沒有小指頭很不方便，醫師本來要將指節切除，後來改用「逆交指皮瓣重建」，利用相鄰的無名指的皮瓣，縫合在小指的傷口上，將兩根指頭連在一起約兩周時間，協助小指恢復，順利保留小指。

患者兩年前發現小指有一塊黑斑，半年後在診所開刀切除，但傷口遲遲沒有癒合，持續增生的肉芽組織讓他不堪其擾，輾轉到成大醫院皮膚科就醫，傷口切片進行皮膚病理組織染色檢查，發現是鱗狀細胞癌，轉介至整形外科做後續處置。

洪國書表示，歐美白種人比起黃皮膚的東方人發生鱗狀細胞癌的機率比較高，主要是日曬造成，除了會在皮膚上長出皮膚癌，指甲也可能發生，但是相當少見，根據美國臨床統計，每10萬名住院病人，只有約1.2人是甲床鱗狀細胞癌。

他表示，誘發的原因除了日曬外，喜歡咬指甲、燙傷，或者是接觸化學物質、感染乳突病毒16型，都有可能，其中乳突病毒16型，與造成女性子宮頸癌的病毒相同，目前推動年輕女性注射乳突病毒疫苗，也可以預防甲床鱗狀細胞癌的發生。

他指出，外科手術切除是甲床鱗狀細胞癌的第一線治療，必須兼顧完整切除病灶及手部功能需求。成大經由跨專科醫療團隊合作，在手術中立即確認腫瘤移除乾淨，再依切除部位選擇合適的重建方式，如植皮或是局部皮瓣重建手術，以達成完整切除病灶及符合病患需求的雙贏目標。如果是比較晚期的鱗狀細胞癌，可能需要再搭配放射線治療等其他輔助療法。

成大利用逆交指皮瓣重建手術，將無名指的皮瓣與小拇指連結，治療罕見的甲床鱗狀細胞癌...
成大利用逆交指皮瓣重建手術，將無名指的皮瓣與小拇指連結，治療罕見的甲床鱗狀細胞癌。（圖／成大提供）
美籍男子因為右手小指甲長出黑斑，長期未消失而就診。圖／成大提供
美籍男子因為右手小指甲長出黑斑，長期未消失而就診。圖／成大提供

手術 疫苗 腫瘤

上一則

入夜氣溫驟降恐增中風風險 醫籲注意「FAST」症狀

延伸閱讀

ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓　餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓　餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購
真相大白／《隱身牛》系列之六

真相大白／《隱身牛》系列之六
胡錫進北京所住大廈爆疫 被封5天不能出門

胡錫進北京所住大廈爆疫 被封5天不能出門
愛美指數

愛美指數

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

以為感冒喉痛 竟是「這種癌」部分患者存活率僅1成

2022-11-27 00:00
（圖：健康醫療網提供）

切了又長…「假性腫瘤」12年長遍全身 原來是這病

2022-11-27 01:00
阮綄合醫院骨科醫師黃泰元表示，「橈神經麻痺症」或「肘隧道症候群」的患者，要停止避免不良姿勢，若無法改善症狀才必須以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。（圖：阮綜合提供）

新婚夫壯臂擁妻子當枕而眠 睡出「神經麻痺」

2022-11-28 23:18
(取材自健康醫療網)

秋燥來了 口乾舌燥、皮膚乾裂、排便困難 晚秋保健3原則

2022-11-23 01:15
蕭姓男子三酸高油脂飆到5339mg/dl，引發急性胰臟炎，醫師緊急血漿置換術才救回一命。（圖／南投醫院提供）

男子三酸高油脂飆到5千多 醫師緊急換血救回一命

2022-11-23 18:08
圖片來源 ／健康醫療網

研究：蔬食飲食有效降低32%糖尿病腎病變風險

2022-11-28 01:30

超人氣

更多 >
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳
世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌