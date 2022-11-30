指頭黑斑半年未消失竟然是癌症 醫師：咬指甲也會誘發

成大醫院整形外科醫師洪國書。（記者修瑞瑩／攝影）

在台多年的美籍男子兩年多前發現右手小指指甲上有一塊黑斑，半年多都沒有消失，之後手術 切除，傷口也遲遲無法癒合，到成大醫院檢查，才發現竟然是罕見的「甲床鱗狀細胞癌」，經過手術切除，目前追蹤半年，沒有復發的跡象。

成大整形外科醫師黃國書表示，一般指甲上如果有被碰撞到產生的烏青，會隨指甲生長慢慢往外移，但是如果是這種鱗狀細胞癌，因為附著在甲床上，就不會移動，可能慢慢變大，平常可以檢視自己的指甲，有異狀應就醫檢查。

他表示，一旦發生鱗狀細胞癌，全身可能會有多處病變，不只一處，需要長期追蹤。

由於這名患者工作時經常打字，沒有小指頭很不方便，醫師本來要將指節切除，後來改用「逆交指皮瓣重建」，利用相鄰的無名指的皮瓣，縫合在小指的傷口上，將兩根指頭連在一起約兩周時間，協助小指恢復，順利保留小指。

患者兩年前發現小指有一塊黑斑，半年後在診所開刀切除，但傷口遲遲沒有癒合，持續增生的肉芽組織讓他不堪其擾，輾轉到成大醫院皮膚科就醫，傷口切片進行皮膚病理組織染色檢查，發現是鱗狀細胞癌，轉介至整形外科做後續處置。

洪國書表示，歐美白種人比起黃皮膚的東方人發生鱗狀細胞癌的機率比較高，主要是日曬造成，除了會在皮膚上長出皮膚癌，指甲也可能發生，但是相當少見，根據美國臨床統計，每10萬名住院病人，只有約1.2人是甲床鱗狀細胞癌。

他表示，誘發的原因除了日曬外，喜歡咬指甲、燙傷，或者是接觸化學物質、感染乳突病毒16型，都有可能，其中乳突病毒16型，與造成女性子宮頸癌的病毒相同，目前推動年輕女性注射乳突病毒疫苗 ，也可以預防甲床鱗狀細胞癌的發生。