我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

阿茲海默新藥實驗研究出爐 可減緩衰退但有副作用

編譯周辰陽／即時報導
新英格蘭醫學期刊29日刊登備受關注的阿茲海默症新藥「Lecanemab」的研究新細節，數據顯示可以減緩認知衰退。（美聯社）
新英格蘭醫學期刊29日刊登備受關注的阿茲海默症新藥「Lecanemab」的研究新細節，數據顯示可以減緩認知衰退。（美聯社）

ABC新聞與華爾街日報報導，研究人員公布了備受關注的阿茲海默症新藥「Lecanemab」實驗新細節。樂觀數據顯示，這款日本衛采（Eisai）與美國渤健公司（Biogen Inc）合作開發的藥物可以減緩認知衰退。

根據「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）29日刊登的結果，研究顯示「Lecanemab」在第三期臨床實驗中，讓阿茲海默症早期患者的認知衰退速度減緩27%，成為第一款產生如此積極實驗結果的同類藥物。

耶魯醫學院阿茲海默症研究中心主管范迪克醫師（Dr. Christopher Van Dyck）在舊金山舉行的阿茲海默症臨床實驗（Clinical Trials on Alzheimer's Disease）會議展示實驗療效結果時表示，「Lecanemab減少了早期阿茲海默症的澱粉樣蛋白（amyloid）標記物，致使在18個月的所有認知與功能的量度降幅均低於安慰劑」。

據報導，研究人員在18個月的療程期間追蹤了近1800名患者，發現相較於服用安慰劑的患者，Lecanemab「導致認知與功能的量度降幅適度減少（moderately less decline）」。但服用Lecanemab的患者有約17.3%出現腦出血的跡象，安慰劑組比例則為9%。Lecanemab組的實驗對象有12.6%出現腦腫脹，安慰劑組比例為1.7%。

衛采與渤健9月底發布的新聞稿就曾指出，Lecanemab也會「罕見帶來嚴重副作用，如腦水腫和出血」。根據報導，兩家公司表示，「需要更長的實驗，以確定Lecanemab在早期阿茲海默症的療效與安全」。

阿茲海默症 醫學 新英格蘭

上一則

小便無力滴答滴 嚴重「攝護腺肥大」恐影響腎臟功能

下一則

研究：每天至少進行2分鐘「費力運動」 能降低早死風險

延伸閱讀

防阿茲海默健腦日 籲長者多運動

防阿茲海默健腦日 籲長者多運動
阿茲海默症照顧者 逾半壓力過大

阿茲海默症照顧者 逾半壓力過大
照顧阿茲海默症患者重擔大 過半情緒壓力超負荷

照顧阿茲海默症患者重擔大 過半情緒壓力超負荷
阿茲海默症患者走失 家人8應對

阿茲海默症患者走失 家人8應對

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

以為感冒喉痛 竟是「這種癌」部分患者存活率僅1成

2022-11-27 00:00
（圖：健康醫療網提供）

切了又長…「假性腫瘤」12年長遍全身 原來是這病

2022-11-27 01:00
阮綄合醫院骨科醫師黃泰元表示，「橈神經麻痺症」或「肘隧道症候群」的患者，要停止避免不良姿勢，若無法改善症狀才必須以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。（圖：阮綜合提供）

新婚夫壯臂擁妻子當枕而眠 睡出「神經麻痺」

2022-11-28 23:18
(取材自健康醫療網)

秋燥來了 口乾舌燥、皮膚乾裂、排便困難 晚秋保健3原則

2022-11-23 01:15
蕭姓男子三酸高油脂飆到5339mg/dl，引發急性胰臟炎，醫師緊急血漿置換術才救回一命。（圖／南投醫院提供）

男子三酸高油脂飆到5千多 醫師緊急換血救回一命

2022-11-23 18:08
圖片來源 ／健康醫療網

研究：蔬食飲食有效降低32%糖尿病腎病變風險

2022-11-28 01:30

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳