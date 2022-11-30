阿茲海默新藥實驗研究出爐 可減緩衰退但有副作用

新英格蘭醫學期刊29日刊登備受關注的阿茲海默症新藥「Lecanemab」的研究新細節，數據顯示可以減緩認知衰退。（美聯社）

ABC新聞與華爾街日報報導，研究人員公布了備受關注的阿茲海默症 新藥「Lecanemab」實驗新細節。樂觀數據顯示，這款日本衛采（Eisai）與美國渤健公司（Biogen Inc）合作開發的藥物可以減緩認知衰退。

根據「新英格蘭醫學 期刊」（New England Journal of Medicine）29日刊登的結果，研究顯示「Lecanemab」在第三期臨床實驗中，讓阿茲海默症早期患者的認知衰退速度減緩27%，成為第一款產生如此積極實驗結果的同類藥物。

耶魯醫學院阿茲海默症研究中心主管范迪克醫師（Dr. Christopher Van Dyck）在舊金山舉行的阿茲海默症臨床實驗（Clinical Trials on Alzheimer's Disease）會議展示實驗療效結果時表示，「Lecanemab減少了早期阿茲海默症的澱粉樣蛋白（amyloid）標記物，致使在18個月的所有認知與功能的量度降幅均低於安慰劑」。

據報導，研究人員在18個月的療程期間追蹤了近1800名患者，發現相較於服用安慰劑的患者，Lecanemab「導致認知與功能的量度降幅適度減少（moderately less decline）」。但服用Lecanemab的患者有約17.3%出現腦出血的跡象，安慰劑組比例則為9%。Lecanemab組的實驗對象有12.6%出現腦腫脹，安慰劑組比例為1.7%。

衛采與渤健9月底發布的新聞稿就曾指出，Lecanemab也會「罕見帶來嚴重副作用，如腦水腫和出血」。根據報導，兩家公司表示，「需要更長的實驗，以確定Lecanemab在早期阿茲海默症的療效與安全」。