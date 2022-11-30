小便無力滴答滴 嚴重「攝護腺肥大」恐影響腎臟功能

（圖：健康醫療網提供）

不知男性朋友是否會在小便時「滴滴答答」、感覺排尿無力？或許，您已有攝護腺肥大的問題。一般來說，攝護腺肥大是50歲以上男性常有的困擾，提早接受治療，可緩解不適症狀，讓生活品質更好。

初期攝護腺肥大 小便無力、尿不乾淨

開業診所醫師顧芳瑜表示，攝護腺肥大是因為男性賀爾蒙長期刺激攝護腺組織，造成組織增生變大，因此許多男性隨著年齡增長，產生攝護腺肥大的問題。攝護腺肥大會壓迫尿道與膀胱，初期可能有排尿不順暢的感覺，例如：小便無力、尿不乾淨等，較嚴重時可能有頻尿與夜尿情形。

嚴重恐影響腎臟功能 應就醫確認原因

然而，若對症狀置之不理，嚴重者會出現想尿卻尿不出來的情況，導致膀胱內壓力增大，進而將尿液擠出、造成尿失禁，長期下來，可能因排尿功能不良而影響腎臟功能。此外，尿道結石、發炎也會造成排尿不順等泌尿道相關症狀，因此顧芳瑜建議，遇到類似問題時，應先就醫檢查確認原因，避免耽誤治療時機。

多喝水、不憋尿 就醫服藥可改善

許多攝護腺肥大患者可能因排尿問題，而刻意減少喝水；或因為怕尷尬，出現症狀後卻不理，造成病情惡化、影響泌尿系統功能。顧芳瑜強調，只要持續就醫、服藥控制，就能儘早改善攝護腺肥大的症狀與困惱。

食藥署也叮嚀，日常生活應儘量補充水分、不刻意憋尿、養成定時上廁所的習慣，才能讓泌尿功能維持正常，讓生活更加自在。

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資料來源：健康醫療網

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