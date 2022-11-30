我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

小便無力滴答滴 嚴重「攝護腺肥大」恐影響腎臟功能

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

不知男性朋友是否會在小便時「滴滴答答」、感覺排尿無力？或許，您已有攝護腺肥大的問題。一般來說，攝護腺肥大是50歲以上男性常有的困擾，提早接受治療，可緩解不適症狀，讓生活品質更好。

初期攝護腺肥大 小便無力、尿不乾淨

開業診所醫師顧芳瑜表示，攝護腺肥大是因為男性賀爾蒙長期刺激攝護腺組織，造成組織增生變大，因此許多男性隨著年齡增長，產生攝護腺肥大的問題。攝護腺肥大會壓迫尿道與膀胱，初期可能有排尿不順暢的感覺，例如：小便無力、尿不乾淨等，較嚴重時可能有頻尿與夜尿情形。

嚴重恐影響腎臟功能 應就醫確認原因

然而，若對症狀置之不理，嚴重者會出現想尿卻尿不出來的情況，導致膀胱內壓力增大，進而將尿液擠出、造成尿失禁，長期下來，可能因排尿功能不良而影響腎臟功能。此外，尿道結石、發炎也會造成排尿不順等泌尿道相關症狀，因此顧芳瑜建議，遇到類似問題時，應先就醫檢查確認原因，避免耽誤治療時機。

多喝水、不憋尿 就醫服藥可改善

許多攝護腺肥大患者可能因排尿問題，而刻意減少喝水；或因為怕尷尬，出現症狀後卻不理，造成病情惡化、影響泌尿系統功能。顧芳瑜強調，只要持續就醫、服藥控制，就能儘早改善攝護腺肥大的症狀與困惱。

食藥署也叮嚀，日常生活應儘量補充水分、不刻意憋尿、養成定時上廁所的習慣，才能讓泌尿功能維持正常，讓生活更加自在。

【延伸閱讀】

攝護腺肥大引排尿不順　「新型微創手術」門診處理、免住院

開業老醫師頻尿以為攝護腺肥大　就醫竟是攝護腺癌惹禍

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55904

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術

上一則

難入睡又太早醒 5原因造成睡眠障礙 你踩雷了嗎？

下一則

阿茲海默新藥實驗研究出爐 可減緩衰退但有副作用

延伸閱讀

腎結石掉入輸尿管 易昏睡

腎結石掉入輸尿管 易昏睡
避免膝關節受傷 運動前這件事很重要

避免膝關節受傷 運動前這件事很重要
睡夢中常打拳不是中邪？當心是「這種」行為障礙

睡夢中常打拳不是中邪？當心是「這種」行為障礙
徒手搏獸的「鱷魚先生」 83歲保羅霍根體脂剩0%

徒手搏獸的「鱷魚先生」 83歲保羅霍根體脂剩0%

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

以為感冒喉痛 竟是「這種癌」部分患者存活率僅1成

2022-11-27 00:00
（圖：健康醫療網提供）

切了又長…「假性腫瘤」12年長遍全身 原來是這病

2022-11-27 01:00
阮綄合醫院骨科醫師黃泰元表示，「橈神經麻痺症」或「肘隧道症候群」的患者，要停止避免不良姿勢，若無法改善症狀才必須以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。（圖：阮綜合提供）

新婚夫壯臂擁妻子當枕而眠 睡出「神經麻痺」

2022-11-28 23:18
(取材自健康醫療網)

秋燥來了 口乾舌燥、皮膚乾裂、排便困難 晚秋保健3原則

2022-11-23 01:15
蕭姓男子三酸高油脂飆到5339mg/dl，引發急性胰臟炎，醫師緊急血漿置換術才救回一命。（圖／南投醫院提供）

男子三酸高油脂飆到5千多 醫師緊急換血救回一命

2022-11-23 18:08
圖片來源 ／健康醫療網

研究：蔬食飲食有效降低32%糖尿病腎病變風險

2022-11-28 01:30

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳