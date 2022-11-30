老廚師切菜痛如電擊？這肌肉「撕裂」動手術找回好刀工

（圖：健康醫療網提供）

經營小餐館的「阿偉師」年近60歲，每天切菜是他的日常，但近月來他發現慣用右手肩膀時常痠痛，晚上睡覺時還會有刺痛感，沒想到前幾天肩膀疼痛開始加劇，不僅手抬不起來，剁肉時一度還痛到菜刀脫手，連忙就醫檢查，確認是旋轉肌撕裂作祟，經安排關節 鏡微創手術 後，讓他3個月後就找回好刀工。

旋轉肌若撕裂 影響日常生活

亞洲大學附屬醫院骨科醫師蘇皇儒表示，旋轉肌是肩膀四條肌腱組的統稱，分別是棘上肌、棘下肌、肩胛下肌以及小圓肌，這四條肌腱共同覆蓋在肩膀的肱骨頭上，維持肩關節的活動和穩定，至於旋轉肌撕裂甚至斷裂的原因，最主要是退化造成，另外包括車禍 、跌倒撞擊或反覆損傷長期發炎都有可能。

蘇皇儒醫師指出，旋轉肌撕裂的症狀不外乎疼痛、肩膀無法負重，嚴重者可能連抬手、穿脫衣服都有問題，不少民眾就連揮手再見、洗澡抓背等基本功能都受到限制，生活品質十分不堪。

先經影像檢查 治療視輕重症

因此，診斷旋轉肌肌腱這類軟組織損傷，會先透過超音波和核磁共振等影像學檢查，分為全層破裂或部分破裂，狀況較輕微者，可考慮口服藥及局部關節注射，配合復健物理治療二至三個月後，評估病人症狀給予治療上的調整。

但蘇皇儒醫師建議，針對較年輕的職場工作者以及全層破裂患者，因隨著時間的進展，撕裂的肌腱會萎縮甚至有脂肪浸潤的情形發生，造成不可逆的變化，有研究指出，在一定程度的萎縮和脂肪堆積的肌腱，縱使經過適當的縫補，還是會有四成再破裂的情形發生，這類患者就會鼓勵考慮較積極的手術治療。

微創手術治療 有關節鏡輔助

以「阿偉師」為例，醫療團隊透過微創關節鏡手術縫補撕裂的旋轉肌肌腱，在肩關節周圍只開四到五個零點五公分的小傷口，先做到清除發炎的組織，減輕疼痛狀況，並在關節鏡輔助下，使用鉚釘縫補撕裂受傷的肌腱，配合手術後的復健，患者一個月左右症狀明顯改善，三個月後順利恢復下廚做菜。

蘇皇儒醫師提醒，若出現肩膀疼痛問題遲遲未改善，可透過詳細的問診和理學檢查，以及影像學檢查來確認，提早治療，減少未來風險。

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資料來源：健康醫療網

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