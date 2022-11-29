選後緊繃情緒難排解 醫師籲有這些症狀應就醫

選舉激烈，各陣營支持者情緒難免因選情起伏，醫師建議，若情緒壓力影響生活就應就醫。（聯合報系資料照片）

台灣九合一大選落幕進入第3天，當落選人展開謝票行程，但選舉結果難免牽動民眾情緒，甚至造成壓力，精神科醫師蔡昀霖提醒，選情激烈，選前選後若心情受到影響，出現睡眠障礙、焦慮，且症狀持續未改善時，建議尋求專業醫療協助消除。

衛福部草屯療養院 指出，每逢選舉因選情激烈，不僅候選人及助選員，就連一般民眾，都可能因生活壓力加上選舉勝敗結果等多重因素，出現睡眠障礙、焦慮、煩躁等症狀，選後則恐因選舉結果感到開心或失落，導致相關情緒或症狀拉長。

草療精神科醫師蔡昀霖說，因選舉所產生的睡眠障礙、情緒困擾等症狀，壓力源通常會在選後解除，恢復至原有生活彈性後，症狀就會逐漸改善，但要是相關症狀仍持續，建議就要由醫療專業服務協助，以盡速及有效消除壓力造成的不適應。

而民眾在面對壓力時常有的不適狀況，大致分成兩種，一種為頭痛、胸悶、心悸、腸胃不適或呼吸不順等特定身心症；另一種則是引發原有疾病之惡化或復發，如焦慮症、憂鬱症、躁鬱症、精神分裂症等。

蔡昀霖表示，臨床上，常見民眾因壓力引起頭痛、胸悶、胃腸不適、失眠 等，而自行購買藥物、服用偏方或接受民俗療法來治療壓力不適感等，難以完全解除不適症狀，還恐加重其症狀，造成依賴陷入惡性循環，呼籲應尋求醫療專業協助。

民眾若感受壓力難以排解，就醫前可先自我檢視，透過自我教育 、善待自己、固定運動、規律生活作息，並避免酒精和藥物濫用以免陷入惡性循環等，自行嘗試抒解壓力，若無法改善，甚至導致原有疾病惡化或復發，就應盡快就醫接受治療。