我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

選後緊繃情緒難排解 醫師籲有這些症狀應就醫

記者賴香珊／南投即時報導
選舉激烈，各陣營支持者情緒難免因選情起伏，醫師建議，若情緒壓力影響生活就應就醫。（聯合報系資料照片）
選舉激烈，各陣營支持者情緒難免因選情起伏，醫師建議，若情緒壓力影響生活就應就醫。（聯合報系資料照片）

台灣九合一大選落幕進入第3天，當落選人展開謝票行程，但選舉結果難免牽動民眾情緒，甚至造成壓力，精神科醫師蔡昀霖提醒，選情激烈，選前選後若心情受到影響，出現睡眠障礙、焦慮，且症狀持續未改善時，建議尋求專業醫療協助消除。

衛福部草屯療養院指出，每逢選舉因選情激烈，不僅候選人及助選員，就連一般民眾，都可能因生活壓力加上選舉勝敗結果等多重因素，出現睡眠障礙、焦慮、煩躁等症狀，選後則恐因選舉結果感到開心或失落，導致相關情緒或症狀拉長。

草療精神科醫師蔡昀霖說，因選舉所產生的睡眠障礙、情緒困擾等症狀，壓力源通常會在選後解除，恢復至原有生活彈性後，症狀就會逐漸改善，但要是相關症狀仍持續，建議就要由醫療專業服務協助，以盡速及有效消除壓力造成的不適應。

而民眾在面對壓力時常有的不適狀況，大致分成兩種，一種為頭痛、胸悶、心悸、腸胃不適或呼吸不順等特定身心症；另一種則是引發原有疾病之惡化或復發，如焦慮症、憂鬱症、躁鬱症、精神分裂症等。

蔡昀霖表示，臨床上，常見民眾因壓力引起頭痛、胸悶、胃腸不適、失眠等，而自行購買藥物、服用偏方或接受民俗療法來治療壓力不適感等，難以完全解除不適症狀，還恐加重其症狀，造成依賴陷入惡性循環，呼籲應尋求醫療專業協助。

民眾若感受壓力難以排解，就醫前可先自我檢視，透過自我教育、善待自己、固定運動、規律生活作息，並避免酒精和藥物濫用以免陷入惡性循環等，自行嘗試抒解壓力，若無法改善，甚至導致原有疾病惡化或復發，就應盡快就醫接受治療。

失眠 教育 療養院

上一則

「慈悲的手術」改善長者腳麻 脊椎微創減壓術復元快

延伸閱讀

養生／常半夜醒來？身體可能有話要說

養生／常半夜醒來？身體可能有話要說
長新冠易失眠 適度放鬆

長新冠易失眠 適度放鬆
醫師的話／睡眠年齡比實際年齡大者 死亡風險高

醫師的話／睡眠年齡比實際年齡大者 死亡風險高
34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸

34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

以為感冒喉痛 竟是「這種癌」部分患者存活率僅1成

2022-11-27 00:00
（圖：健康醫療網提供）

切了又長…「假性腫瘤」12年長遍全身 原來是這病

2022-11-27 01:00
阮綄合醫院骨科醫師黃泰元表示，「橈神經麻痺症」或「肘隧道症候群」的患者，要停止避免不良姿勢，若無法改善症狀才必須以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。（圖：阮綜合提供）

新婚夫壯臂擁妻子當枕而眠 睡出「神經麻痺」

2022-11-28 23:18
(取材自健康醫療網)

秋燥來了 口乾舌燥、皮膚乾裂、排便困難 晚秋保健3原則

2022-11-23 01:15
蕭姓男子三酸高油脂飆到5339mg/dl，引發急性胰臟炎，醫師緊急血漿置換術才救回一命。（圖／南投醫院提供）

男子三酸高油脂飆到5千多 醫師緊急換血救回一命

2022-11-23 18:08
圖片來源 ／健康醫療網

30歲男夜間頻尿、體重飆破百 元凶竟然是「這症狀」

2022-11-22 01:00

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯
世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場