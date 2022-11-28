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南投翁遭海鮮刺傷 左手發黑腫脹截肢險喪命

記者賴香珊／南投即時報導
南投張姓老翁的左手被甲殼類刺傷腫痛，到院時左手臂組織壞死且往上蔓延至左後背，最後截肢保命。（南投醫院提供）
南投張姓老翁的左手被甲殼類刺傷腫痛，到院時左手臂組織壞死且往上蔓延至左後背，最後截肢保命。（南投醫院提供）

不少人喜歡吃海鮮，台灣南投近期接連有民眾被鯛魚、甲殼類等海鮮刺傷，傷口遭感染海洋弧菌，引發壞死性筋膜炎，手部組織壞死，緊急清創，甚至截肢才保住性命；醫師提醒，料理海鮮時要留意，若懷疑遭感染應盡速就醫，把握治療的機會。

衛福部南投醫院指出，近期院內接連收治遭海洋弧菌感染案例，一名八旬張姓老翁整理要餵養鴨隻的海鮮飼料時，左手不慎被甲殼類刺傷，當下有擦藥，但並未改善，還更腫痛，到院時其左手臂組織壞死且往上蔓延至左後背，最後截肢保命。

另名六旬王姓婦人買鯛魚返家料理時，右手指被刺傷，因傷口小到找不到，未放在心上，當晚卻痛到無法入睡，就醫發現感染海洋弧菌，引發壞死性筋膜炎，經住院清創、筋膜切開手術搭配高壓氧治療，才保住右手，雖已出院仍需返診追蹤。

南投醫院整形外科醫師呂明暐說，壞死性筋膜炎是因細菌入侵皮下組織和筋膜所引起的急性壞死性軟組織感染，恐引發敗血症導致死亡。其中，滋長在海洋中的「創傷弧菌（Vibrio vulnificus）」又稱「海洋弧菌」便是壞死性筋膜炎的成因之一。

而當吃進含有創傷弧菌且沒煮熟的海鮮，或被海中生物刺傷、在海邊被礁石或尖銳物割傷、身上的傷口接觸到海水等均有被感染風險，但並非所有人接觸到都會嚴重感染，又以慢性肝病、癌症糖尿病患者等免疫力不佳族群為被高危險族群。

呂明暐表示，若不慎遭到感染，患部可能出現腫脹變色、發熱及疼痛，且症狀會快速擴散蔓延，出現潰瘍、水泡，若未即時處置，持續往深層筋膜侵犯，短時間內發生嚴重的壞死性筋膜炎、敗血症或菌血症，就可能有截肢風險，且死亡率高。

呂明暐說，患者在住院期間除給予抗生素治療，會依患部狀況安排清創或筋膜切開手術及高壓氧治療，出院後仍需規律返診追蹤。同時，也提醒高危險族群應避免生食海鮮，料理時也應留意，若懷疑遭感染就應盡速就醫，把握治療的機會。

衛福部南投醫院整形外科醫師呂明暐（左）為患者看診。（患者非當事人）（南投醫院提供...
衛福部南投醫院整形外科醫師呂明暐（左）為患者看診。（患者非當事人）（南投醫院提供）
南投王姓婦人右手指被鯛魚刺傷，傷口腫痛，就醫發現感染海洋弧菌，引發壞死性筋膜炎，...
南投王姓婦人右手指被鯛魚刺傷，傷口腫痛，就醫發現感染海洋弧菌，引發壞死性筋膜炎，經手術已出院。（南投醫院提供）

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