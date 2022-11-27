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孕婦澎湖旅遊突腦梗塞 後送高雄長庚救命 復健順利產女

記者徐如宜／高雄即時報導
腦梗塞病友蔡小姐（右）感謝高雄長庚醫師張谷州（左）。（記者徐如宜／攝影）
腦梗塞病友蔡小姐（右）感謝高雄長庚醫師張谷州（左）。（記者徐如宜／攝影）

台灣高雄長庚醫院27日在高雄展覽館舉辦「2022年亞太腦中風年會」，聚焦女性腦血管議題。病友蔡小姐懷孕5個月時，在澎湖旅遊的深夜突發腦梗塞，緊急處置後透過雲端大高屏值班網送往高雄長庚，救回性命，並在8月誕下女嬰，她非常感謝醫療團隊的照顧。

高雄長庚神經內科醫師張谷州指出，腦中風血栓移除治療（Endovascular Therapy）已是台灣急性腦中風標準治療，而急性腦中風是與時間賽跑的疾病，需要在緊湊的時間內完成治療，高雄長庚為南部腦血管疾病轉診治療中心，與院際之間轉診交流密切。

高雄長庚醫院2016年即與屏東縣政府衛生局，成立「高屏區醫療網腦血管雲端照會平台」，提供24小時線上即時諮詢轉診。2020年，健保署推展區域內數間醫學中心合作「高屏區醫院部門2020年度醫院總額風險調整移撥款」，將南部地區血栓移除責任醫院整合，形成「大高屏值班網」；高雄長庚也因應新型態治療及轉診需求，垂直整合各科系及向外水平連接轉診處置及流程，改變急性腦中風處置。

30多歲的病友蔡小姐說，今年4月到澎湖旅遊時，深夜突發腦梗塞，當時懷有身孕，先生非常緊張，趕緊送醫。緊急由部立澎湖醫院有效處置，同時以「遠距會診」聯繫高雄長庚，經高屏澎跨院照護，凌晨1點多以救護直升機緊急安全轉送，深夜3點多到達高雄長庚醫院，由醫師陳仕軒、許世偉、黃鈺茹及急診放射團隊，在凌晨3點執行血管治療。

蔡小姐感謝醫師們的照顧與先生的陪伴。陳仕軒表示，蔡小姐在病情穩定後轉回居住地，持續復健，並在醫療團隊的協助下，恢復良好，並順利在8月產下女兒。此案例為懷孕中的女性，在醫療過程中也怕影響胎兒，以愈不侵入性愈好，即使侵入也不能給太多藥劑。

病友蔡小姐分享旅遊時突發腦梗塞救治過程，感謝醫療團隊，最後順利誕下寶貝。（記者徐...
病友蔡小姐分享旅遊時突發腦梗塞救治過程，感謝醫療團隊，最後順利誕下寶貝。（記者徐如宜／攝影）
腦梗塞病友蔡小姐與先生，感謝高雄長庚醫師張谷州（左一）與陳仕軒（右一）。（記者徐...
腦梗塞病友蔡小姐與先生，感謝高雄長庚醫師張谷州（左一）與陳仕軒（右一）。（記者徐如宜／攝影）

中風 雲端 醫學

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