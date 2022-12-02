右側臥吃藥好吸收？ 小心食道炎

藥物的吸收率不只和姿勢有關，也受胃排空速度、胃酸分泌是否夠多等影響。（Getty Images）

吃藥採取什麼姿勢最適當、吸收效果最好？一項研究認為，吃藥「右側臥」，藥效吸收較快。但藥師不認同，建議吃藥時應保持上半身直立，以免藥物卡住導致食道炎。

台灣年輕藥師協會常務監事李懿軒表示，影響藥物吸收的因素很多，沒必要為了增加一點點吸收效率而改以側臥方式吃藥，更應慎防藥物卡在食道進而造成食道炎。

約翰霍普金斯大學利用模擬胃解剖和形態的仿生計算機模擬器「StomachSim」，根據物理學、生物力學和流體力學測試四種姿勢，包括直立、左側臥、右側臥和平躺的服藥效果。研究發現，右側臥服藥效果最好，溶解速度只要10分鐘，比直立姿勢的23分鐘快約2.3倍；左側臥的藥效溶解時間最久，約需100多分鐘。

藥效吸收快？ 不見得

該團隊研究認為，右側臥吃藥能將藥丸送入胃部最深處，更容易到達腸道，因此溶解時間、藥效吸收最快。不過，若藥物作用目的在胃部，姿勢對於藥效吸收的重要性並不大。

李懿軒則指出，這份研究是體外的模擬研究，在臨床上並不會鼓勵病人以右側臥的方式服藥。

藥物的吸收率不只和姿勢有關，也受胃排空速度、胃酸分泌等影響。李懿軒說，有些經由腸道吸收的藥物，如果因為胃排空速度比較慢，藥物留在胃裡時間拉長，到達腸子的吸收速率就會變差；或是有些藥品必須透過酸來幫助吸收，若是胃酸分泌不夠多，或是搭配了制酸劑服用，也會影響藥物的吸收效果。

考量安全性，臨床會建議民眾應以直立或挺直上半身的姿勢服藥。李懿軒說，若以平躺、側臥方式服藥，藥物可能會黏在食道，而藥物的酸鹼值在胃部環境尚可被承受，但食道等一般黏膜就可能被破壞，反而造成局部的食道炎。

尤其治療骨質疏鬆症的雙磷酸鹽類藥物，侵蝕性更高，服藥後必須保持上半身直立30分鐘，因此民眾沒有必要因為「這一點點的效率而改變服藥的姿勢」。

遵醫囑服藥 勿配果汁

李懿軒認為，民眾只要根據醫囑的服藥方式，依照指示的飯前或飯後時間吃藥，就能夠達到良好的藥物吸收效率；建議民眾可用150至250毫升的溫開水幫助吞服，千萬不可搭配果汁等其他飲料，以免影響藥效。

許多民眾會自行將藥物磨粉以利吞服，但李懿軒提醒，有些藥物並不適合磨粉，例如刺激腸道蠕動的糖衣錠，就是要到腸道才會釋放藥劑，但磨粉後反而在胃部就開始刺激；過去也曾經發生病患服用緩釋劑型的降血壓 藥，因自行磨粉導致藥效速放，造成血壓降太快而昏倒。

李懿軒強調，如果有吞嚥困難等問題，可由醫師協助更換口溶錠、發泡錠等處方劑型，或藥師確認藥品可磨粉後幫忙磨粉，或詢問語言治療師學習如何在服藥前放鬆頸部肌肉 ，不可自行磨粉。