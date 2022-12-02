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糖尿病患吃素 可降低腎損傷

李成蔭
吃素的糖尿病患，能降低32%腎病變風險。（圖：台北慈濟醫院提供）
吃素的糖尿病患，能降低32%腎病變風險。（圖：台北慈濟醫院提供）

糖尿病患者一旦血糖控制不穩，容易造成腎臟損傷，進而引發慢性腎臟病變，甚至洗腎。醫療團隊研究發現，吃純素與蛋奶素的糖尿病患，能降低32%併發慢性腎臟病風險，建議患者應採低碳水化合物飲食準則，若能以蔬食為主要飲食模式，更能有效預防併發其他慢性疾病的風險。

胰島素是掌管身體「儲存」的荷爾蒙，包含糖分、脂肪與肌肉的儲存，也是調整血糖的關鍵。台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林指出，當身體偵測到血糖升高時，會刺激胰臟分泌胰島素至血液中，胰島素結合細胞膜表面的胰島素受體，開啟葡萄糖進入細胞的通道，因而降低血糖數值。胰島素阻抗是代謝症候群症狀之一，也是糖尿病前兆，飲食模式是重要變因。

郭克林帶領研究團隊針對2005年9月5日至2016年12月31日，在北慈健檢的2797名糖尿病患者進行問卷調查，並分析患者飲食型態對慢性腎臟病的直接和間接影響。飲食模式分為純素食、奶蛋素食或雜食分別為207位素食者、941位蛋奶素食者和1649位雜食者，研究發現素食和蛋奶素食組的慢性腎臟病發生風險較低。

進一步分析糖尿病腎病變的危險因子，包括抽菸習慣、高收縮壓、高血脂質、長期血糖控制不良、高尿酸血症與高身體質量指數（BMI），郭克林說，素食與蛋奶素食的飲食模式，能夠降低高尿酸血症與高身體質量指數，進而降低慢性腎臟病發生風險。

郭克林表示，透過直接與間接的影響，素食與蛋奶素的糖尿病患者，能降低32%併發慢性腎臟病的風險，研究成果獲知名期刊「Frontiers in Nutrition」刊登。

糖尿病 血糖 指數

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