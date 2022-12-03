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44歲男三酸甘油脂狂飆到5339mg/d 換血救回一命

江良誠
男子三酸甘油脂飆到5339mg/dl，引發急性胰臟炎，醫師緊急採取血漿置換術才救回一命。（圖：南投醫院提供）
男子三酸甘油脂飆到5339mg/dl，引發急性胰臟炎，醫師緊急採取血漿置換術才救回一命。（圖：南投醫院提供）

台灣南投縣44歲蕭姓男子腹痛三天痛到吐，半夜到南投醫院急診，抽血檢查發現血糖、膽固醇及解脂脢超標，而三酸甘油脂更飆到5339mg/dl（正常值應低於150mg/dl）引起急性胰臟炎。由肝膽腸胃科醫師收治住院治療，經緊急血漿置換術後，才救回一命。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐說，患者到院時血糖高達280mg/dl（正常值應低於200mg/dl），三酸甘油脂更飆到5339mg/dl(正常值應低於150mg/dl)，膽固醇也高達313 mg/dl(正常值應低於150mg/dl)。

膽結石阻塞與酗酒是引起急性胰臟炎的主因，而三酸甘油脂過高也可能會導致急性胰臟炎。最常見的症狀為腹痛，疼痛可能會延伸至背後，部分患者會伴隨噁心、嘔吐與發燒等症狀。大部分的患者經過治療後可緩解症狀，嚴重者恐併發急性腎衰竭、呼吸衰竭，甚至可能會危及生命。

腎臟科醫師洪秉鴻評估後採取「血漿置換術」緊急處置高三酸甘油脂，首次療程結束指數順利降至162mg/dL，大幅縮短病人恢復時間。血漿置換術是透過儀器將血液從靜脈導出後，將血液中有害於人體的抗體過濾出去，並補充健康的新鮮血漿進入病人體內。

醫師提醒血漿置換術僅能在短期間降低血脂，為死亡率高的急性胰臟炎進行緊急處置，如果要持續維持正常數值，仍需要保持良好生活作息，均衡飲食，規律運動，減少喝酒；高血脂症的病人則應遵從醫囑接受藥物治療。

蕭姓男子說，他在菜市場工作多年，長期睡眠不正常，年輕的時候又抽菸，幾乎每天一包鹽酥雞搭配半糖手搖飲料，體重高達130公斤，罹患糖尿病之後，飲食有稍微收斂，不工作一忙起來就會暴飲暴食。這次症狀順利緩解，未來會更加重視自己的健康。

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