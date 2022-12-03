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廚師旋轉肌撕裂 痛到菜刀脫手 關節鏡微創手術助復元

黃寅
一名廚師旋轉肌撕裂，經關節鏡微創手術後，3個月後終於重新能剁菜；圖為示意圖。（Getty Images）
一名廚師旋轉肌撕裂，經關節鏡微創手術後，3個月後終於重新能剁菜；圖為示意圖。（Getty Images）

一名廚師最近發現右手肩膀時常痠痛，睡覺時還會有刺痛感，日前疼痛加劇，不僅手抬不起來，剁肉時一度還痛到菜刀脫手，就醫檢查，確認是旋轉肌撕裂，經關節鏡微創手術後，三個月後終於重新能剁菜。

亞洲大學附屬醫院骨科醫師蘇皇儒說，旋轉肌是肩膀四條肌腱組的統稱，分別是棘上肌、棘下肌、肩胛下肌以及小圓肌，這四條肌腱共同覆蓋在肩膀的肱骨頭上，維持肩關節的活動和穩定，至於旋轉肌撕裂甚至斷裂的原因，最主要是退化造成，另外包括車禍、跌倒撞擊或反覆損傷長期發炎都有可能。

旋轉肌撕裂的症狀不外乎疼痛、肩膀無法負重，嚴重者可能連抬手、穿脫衣服都有問題，不少民眾就連揮手再見、洗澡抓背等基本功能都受到限制，生活品質十分不堪。

因此，這類軟組織損傷，會先透過超音波和核磁共振等影像學檢查，分為全層破裂或部分破裂。較輕微者，可考慮口服藥及局部關節注射，配合復健物理治療二至三個月後，評估病人症狀再予治療上的調整。

但蘇皇儒建議，較年輕的職場工作者以及全層破裂患者，因隨著時間的進展，撕裂的肌腱會萎縮甚至有脂肪浸潤的情形發生，造成不可逆的變化，有研究指出，在一定程度的萎縮和脂肪堆積的肌腱，縱使經過適當的縫補，還是會有四成再破裂的情形發生，這類患者就會鼓勵考慮較積極的手術治療。

醫療團隊透過微創關節鏡手術縫補撕裂的旋轉肌肌腱，在肩關節周圍只開4到5個0.5公...
醫療團隊透過微創關節鏡手術縫補撕裂的旋轉肌肌腱，在肩關節周圍只開4到5個0.5公分的小傷口，先清除發炎的組織，減輕疼痛狀況，並在關節鏡輔助下，使用鉚釘縫補撕裂受傷的肌腱。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

以這名廚師為例，醫療團隊透過微創關節鏡手術縫補撕裂的旋轉肌肌腱，在肩關節周圍只開4到5個0.5公分的小傷口，先清除發炎的組織，減輕疼痛狀況，並在關節鏡輔助下，使用鉚釘縫補撕裂受傷的肌腱，配合手術後的復健，患者1個月左右症狀明顯改善，3個月後順利恢復下廚做菜。

他說，關節鏡微創手術除了傷口小、住院天數短、破壞組織相對少之外，術後傷口的疼痛也較輕，加上透過關節鏡的輔助，可以深入到關節深處，進而更全面性的來檢查肩關節的病灶，民眾若出現肩膀疼痛問題遲遲未改善，可透過詳細的問診和理學檢查，以及影像學檢查來確認，提早治療，減少未來風險。

亞洲大學附屬醫院骨科醫師蘇皇儒說，關節鏡微創手術除了傷口小、住院天數短、破壞組織...
亞洲大學附屬醫院骨科醫師蘇皇儒說，關節鏡微創手術除了傷口小、住院天數短、破壞組織相對少之外，術後傷口的疼痛也較輕。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

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