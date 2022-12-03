29歲中風男靠機器人幫助復健 3個月後可跑跳

29歲林姓男子中風後接受動力式下肢助行器協助，短短三個月內恢復正常的行走，如今還能登山健行。（圖：北醫附醫提供）

29歲林姓男子今年年初突然中風 ，生活陷入困頓，左側肢體癱瘓，無法靠自己從床上起身，隨時都需要有人從旁協助，人生正起步的時間點，令林姓男子身心跌落谷底。為爭取黃金復原期，台灣北醫附醫使用動力式下肢助行器，幫助林姓男子復健，短短三個月內，協助他從臥床到可以跑跳，現在甚至可以登山健行。

中風後復健患者需要非常有毅力與耐心，有時候體力不佳等情況，都會讓復健過程大打折扣。北醫附醫首創多樣性下肢機機器人復健中心，具備高中低階等三種復健機器人，完整提供不同階段的復健療程。

北醫附設醫院副院長暨復健醫學 部主任曾頌惠說，神經與骨骼肌肉 損傷期的黃金恢復期為一年，及早讓機器人復健介入可以有效縮短行走訓練時間約一至一個半月。

據統計，使用機器人復健的族群以腦血管相關疾病為最大宗，占81%，其次為脊髓損傷，占14%、與其他如腦性麻痺孩童等占5%，北醫附設醫院引進的三種復健機器人，涵蓋各階段的步態訓練需求，為不同的病人提供適切的步態訓練。

北醫附醫復健醫學部副主任鄭憲霖表示，林先生一開始接受傳統的物理治療，但因本身肌肉控制能力不足，縱使使用柺杖，也無法完成完整的走路動作，練習分解動作很難抓到正確施力感。復健團隊評估後，林先生開始接受動力式下肢助行器(Keeogo)的復健，經過25次下肢機器人訓練輔以一般復健，三個月後，林先生已經可以自行完成走、跑、跳等動作，還能登山健行，也終能重回熟悉的職場。

北醫附設醫院邱仲峯院長表示，北醫附醫2012年率全國之先引進全自動下肢機器人步態訓練系統(Lokomat)，迄今逾百名病人藉由機器人復健邁向新生，展現堅強的毅力。